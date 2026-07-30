Παπασταύρου κατά ΠΑΣΟΚ: «Από Κίνημα Αλλαγής έγινε κόμμα οπισθοδρόμησης και αδράνειας»

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε την Πέμπτη (30.07.2026) από το βήμα της Βουλής ο Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Χαριλάου Τρικούπη επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ παρερμηνεύει τόσο τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, κατηγορώντας το ότι έχει εγκαταλείψει κάθε μεταρρυθμιστικό πρόσημο και έχει μετατραπεί σε δύναμη «οπισθοδρόμησης, στασιμότητας και αδράνειας». «Το ΠΑΣΟΚ κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνημα αλλαγής και προοδευτισμού. Έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας, άρνησης σε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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Συνέδεσε, μάλιστα, τη σημερινή στάση του κόμματος με τη θέση που κράτησε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. «Λίγες μέρες πριν δηλώσατε “παρών” στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το “απών” από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, «η χώρα χρειάζεται έναν καταστατικό χάρτη που να εκφράζει τις προκλήσεις του αύριο και εσείς μένετε εγκλωβισμένοι στο χθες».

«Δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας»

Περνώντας στην ουσία της ένστασης, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι δεν προκύπτει κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. «Όσον αφορά την αντισυνταγματικότητα, επιλέγετε να παρερμηνεύετε την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής», είπε, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός επικαλέστηκε το άρθρο 102 του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι παρέχει στον νομοθέτη ευρεία διακριτική ευχέρεια για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών οργάνων.

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Παρέπεμψε, παράλληλα, σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες η ύδρευση δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην τοπική υπόθεση αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε, η νομολογία δέχεται ότι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, όπως η ΕΥΔΑΠ.

Η απάντηση για την αναλογικότητα

Ο Σταύρος Παπασταύρου απέρριψε και το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν ανταποκρίνονται στην αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 του Συντάγματος. «Και στην περίπτωση αυτή δεν αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα», ανέφερε σε υψηλούς τόνους.

Κατά τον υπουργό, από τον συλλογισμό της ίδιας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής προκύπτει ότι δεν υφίσταται ζήτημα παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη διατύπωση της Έκθεσης, σύμφωνα με την οποία «προκύπτει πρόθεση του νομοθέτη να επιλέγει το ηπιότερο μέτρο».