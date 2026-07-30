Το «καλάθι» Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ: Στοχευμένα μέτρα για ευάλωτους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους

Στο πακέτο παρεμβάσεων που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναφέρθηκε ο Θανάσης Κοντογεώργης, δίνοντας το πρώτο περίγραμμα για τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα οποία θα στοχεύουν κυρίως σε κοινωνικές ομάδες που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε ότι στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μέτρα με έμφαση στους ευάλωτους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν στο τέλος Αυγούστου.

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«Θα δώσουμε βάρος σε όσους χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση: στις ευάλωτες ομάδες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας την Πέμπτη (30.07.2026) στον Alpha Radio 98,9.

Οπως πρόσθεσε, το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί μετά τη συνεκτίμηση των δημοσιονομικών δεδομένων και των επιδόσεων του τουρισμού.

«Αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα», υποστήριξε, επιχειρώντας να προϊδεάσει για ένα πακέτο με ευρύτερη κοινωνική στόχευση.

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Το πρώτο ορόσημο για την «Ελλάδα του 2030»

Ο Θανάσης Κοντογεώργης χαρακτήρισε τη φετινή ΔΕΘ πρώτο πολιτικό ορόσημο για την παρουσίαση του κυβερνητικού απολογισμού αλλά και του σχεδίου για την επόμενη περίοδο.

Οπως είπε, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει «τη σκέψη της για το μέλλον, για την Ελλάδα του 2030», επιμένοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να αναδείξει τη συνέπεια μεταξύ εξαγγελιών και εφαρμοσμένης πολιτικής.

«Υπάρχει μία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σε αυτήν την κυβέρνηση ότι θα κάνει αυτά που έχει πει και δεν θα τα πάρει πίσω», σημείωσε.

Το τεκμήριο και η φορολογική συμμόρφωση

Ερωτηθείς για το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στη μείωση του κενού ΦΠΑ.

Κατά τον ίδιο, η αύξηση των δημοσίων εσόδων επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρά σε κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

«Αυτή η πολιτική συμβάλλει ώστε το Δημόσιο να παρεμβαίνει, εφαρμόζοντας κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, όποτε είναι απαραίτητο», ανέφερε.

Οι απευθείας ενισχύσεις

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, ο Θαάσης Κοντογεώργης υπερασπίστηκε την επιλογή των απευθείας ενισχύσεων αντί των οριζόντιων μειώσεων φόρων.

«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τις απευθείας ενισχύσεις γιατί στην αλυσίδα πολλές μειώσεις μπορεί να χαθούν», είπε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική «έχει φέρει αποτελέσματα».

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στην αύξηση των εισοδημάτων, στη μεγέθυνση της οικονομίας και στη σταδιακή μείωση των φορολογικών βαρών.

«Μεσομακροπρόθεσμα είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να αποδώσει», υποστήριξε.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει τα κουμάντα της»

Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις και το υψηλό κόστος καυσίμων εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και την οικονομία.

Εξέφρασε, πάντως, την προσδοκία ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα.

«Στην αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει κάνει τα “κουμάντα” της και είναι παρούσα για την ενίσχυση των συμπολιτών», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν