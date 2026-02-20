Συνάντηση Μητσοτάκη με τον SACEUR στο Μαξίμου, έμφαση στη συμβολή της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ

Με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του ανώτατου Συμμαχικού αξιωματούχου στην Αθήνα, κατά τον κύκλο επαφών που πραγματοποιεί σε συμμαχικές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι συζητήθηκε η «σημαντική και συνεπής» συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αμυντικές δαπάνες της χώρας, καθώς —όπως επισημάνθηκε— η Ελλάδα τηρούσε τη συμμαχική δέσμευση για δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ σήμερα δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα.

Νωρίτερα, ο πτέραρχοςΑλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι επισκέφθηκε το ελληνικό Πεντάγωνο, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη.











