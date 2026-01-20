Συνάντηση Τασούλα και Παπανδρέου αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει αύριο, στις 11.30 το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αποδεχόμενος προηγούμενη σχετική πρόσκληση του Κωνσταντίνου Τασούλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έχει αναλάβει πρωτοβουλία διαδοχικών συναντήσεων με εκλεγμένους πρώην πρωθυπουργούς, σε μία προσπάθεια να σταλεί το μήνυμα μίνιμουμ συνεννόησης του πολιτικού κόσμου. Πριν από λίγες μέρες, άλλωστε, είχε συναντηθεί με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έπονται ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων έχει ιδιαίτερη σημασία σε μία εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα, είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου», λένε συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι γνωστό τοις πάσι εξάλλου, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύει βαθιά στην ανάγκη επικοινωνίας και συναινέσεων, ενώ έχει βαθιά γνώση του διεθνούς γίγνεσθαι, γύρω από το οποίο αναμένεται να κινηθεί η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.