Συνταγματική αναθεώρηση: Αρνητική η αντιπολίτευση στην πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι πρώτες αντιδράσεις

Την έναρξη του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σηματοδότησε με διάγγελμά του τη Δευτέρα (02.02.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας επισήμως μια ατζέντα που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «γενναία και τολμηρή» και, όπως υπογράμμισε, προϋποθέτει συναινέσεις. Κάλεσε σε «εποικοδομητικό προβληματισμό» κόμματα και πολίτες, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση δεν είναι ενθαρρυντικές.

Στο διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε τέσσερις μεγάλες αλλαγές που προτείνονται για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: το άρθρο 86, η άρση του «αναχρονιστικού μονοπωλίου» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω αλλαγής του άρθρου 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και η συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων.

Η πρώτη αντίδραση από την αντιπολίτευση ήρθε από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι τους καταπατούν». «Θα συμμετάσχουμε στην σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος» είπε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι μιλά για αναθεώρηση ενός Συντάγματος «που έχει καταστρατηγήσει επανειλημμένα και βάναυσα» και ότι «δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου». Παράλληλα, πρόβαλε την ανάγκη αλλαγών που –κατά την Κουμουνδούρου– θα ενισχύουν το κράτος δικαίου και τις θεσμικές εγγυήσεις, ενώ άσκησε κριτική στις κυβερνητικές αιχμές περί «βαθέος κράτους» και στη στόχευση για το άρθρο 16.

Από την Ελληνική Λύση, ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος επέλεξε να «σηκώσει» το θέμα της μονιμότητας, σχολιάζοντας ότι «εάν καταργηθεί η μονιμότητα, ανησυχούμε για τη μονιμότητα της οικογένειας Μητσοτάκη στη Βουλή». Στην ίδια δήλωση χαρακτήρισε «γελοίο» ότι –όπως υποστήριξε– «η αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει λόγω μη αναθεωρητικής βουλής» και κατέληξε πως «όλα γίνονται για την επικοινωνία», κάνοντας λόγο για «επιθεώρηση για μια κυβέρνηση – τσίρκο».

Από την πλευρά της, η Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «τη συνταγματοποίηση των ολέθριων επιλογών της», ώστε να καταστούν «μόνιμες παθογένειες». Στο στόχαστρο έθεσε κυρίως το άρθρο 16, μιλώντας για «ιδιωτικά “πανεπιστήμια”-κοτέτσια» και για «“Σκόιλ Ελικίκου” περιβεβλημένο με συνταγματικό μανδύα», ενώ για το άρθρο 86 υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρεί τον έλεγχο της διαδικασίας δίωξης υπουργών. Παράλληλα, ανέπτυξε ένσταση για αλλαγές στη μονιμότητα (άρθρο 103), τις οποίες συνέδεσε με «κοινωνικό αυτοματισμό», αλλά και για ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικές εγγυήσεις (άρθρο 24).