Συνταγματική αναθεώρηση: Παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα και Δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο Κωστής Χατζηδάκης

Τρεις παρεμβάσεις που, κατά την κυβέρνηση, θα έπρεπε να προχωρήσουν στο πλαίσιο της Συνταγματικής αναθεώρησης ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (14.04.2026).

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε για ζητήματα «μείζονος σημασίας», υποστηρίζοντας ότι η Συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για θεσμικές τομές με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Όπως είπε, οι τρεις βασικοί άξονες είναι ο δημοσιονομικός κανόνας, η μονιμότητα και η αξιολόγηση στο Δημόσιο, καθώς και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Για το πρώτο σκέλος, πρότεινε να κατοχυρωθεί συνταγματικά «η υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων να μην αυξάνεται το έλλειμμα και το χρέος και να περνάει το κόστος στις επόμενες γενιές», προσθέτοντας ότι πρόκειται για προϋπόθεση ώστε «να ορθοποδήσει η χώρα και να μην έχουμε τον κίνδυνο του Σισύφου». Ειδική αναφορά έκανε στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι, με δεδομένη τη συμβολή του στη δημοσιονομική σταθεροποίηση την περίοδο Σαμαρά – Βενιζέλου, «θα πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».

Στο πεδίο του Δημοσίου, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της μονιμότητας και της αξιολόγησης, μιλώντας για μια κρίσιμη μεταρρύθμιση και διερωτώμενος: «Θέλουμε ή δεν θέλουμε να προχωρήσουμε μία τέτοια τομή;». Ως τρίτο μέτωπο ανέδειξε την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αναζητηθεί «ο καλύτερος τρόπος», με βάση και όσα ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η πρόταση της ΝΔ θα κατατεθεί αφού προηγηθεί διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, σημειώνοντας πως ήδη 50 βουλευτές έχουν καταθέσει σχετικές προτάσεις έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού. «Εχουμε μπροστά μας αυτή τη σοβαρή υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε υπεύθυνα, σοβαρά και θεσμικά», είπε, προσθέτοντας ότι το Σύνταγμα πρέπει να ιδωθεί «ως ένα εργαλείο για να γίνουν όλες οι τομές» που θα καταστήσουν το κράτος πιο φιλικό προς τους πολίτες και το πολιτικό σύστημα πιο αξιόπιστο.

Στρέφοντας τα πυρά του προς την αντιπολίτευση, εξέφρασε την ελπίδα ότι «πέρα από τις καταγγελίες και τις εισαγγελικές τοποθετήσεις κάποιων, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πάνω από όλα είμαστε Ελληνες και οφείλουμε να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους». Μάλιστα, υποστήριξε ότι για μια αντιπολίτευση που καταγγέλλει την κυβέρνηση με επίκεντρο το κράτος δικαίου, «έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να δει το Σύνταγμα ως εργαλείο αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων θεσμικής υφής».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, προτάσσει τομές στη Δικαιοσύνη, στη λειτουργία της Βουλής, στο πολιτικό σύστημα. Και η αντιπολίτευση απέχει ουσιαστικά». Για να συμπληρώσει με νόημα: «Αποχή από τη Συνταγματική αναθεώρηση, αποχή από τα προβλήματα, αποχή από το μέλλον».

Τι είπε για τη λειτουργία των θεσμών

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει προγραμματιστεί στη Βουλή για το κράτος δικαίου, την ερχόμενη Πέμπτη (16.04.2026), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Η εντύπωση που επιχειρείται να δημιουργηθεί από ορισμένους κύκλους της αντιπολίτευσης είναι ότι περίπου η Ελλάδα είναι μισή δικτατορία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», είπε, επικαλούμενος τόσο τον δημόσιο διάλογο όσο και τις αξιολογήσεις διεθνών οργανισμών, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, ο ΟΟΣΑ και η Κομισιόν.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η λειτουργία των θεσμών έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, κάνοντας αναφορά στην κοινοβουλευτική διαδικασία, στη συχνότητα συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και στη συμμετοχή δικαστικών και της Βουλής στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. «Όλα αυτά έχουν γίνει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδική μνεία έκανε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι, μετά την άρση ασυλίας, θα δοθούν εξηγήσεις προς την εισαγγελία, η οποία και θα κρίνει κατά περίπτωση. Εσπευσε, πάντως, να σημειώσει ότι «από την απλή ανάγνωση των δικογραφιών καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που προσωπικά θα αμφέβαλα αν μπορούν να σταθούν», ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να συγκαλύψει τίποτε, καθώς, όπως είπε, «αν επιχειρήσουμε να κρύψουμε πράγματα, θα τα βρούμε μπροστά μας πολιτικά». Ταυτόχρονα, ζήτησε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, καθώς η υπόθεση «επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου».

«Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί» με τα μέτρα στήριξης

Ως προς το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί δύο δέσμες παρεμβάσεων και εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό θα είναι υπαρκτές, αλλά ηπιότερες σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί με μεγάλη προσοχή.

«Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί», είπε, εξηγώντας ότι από τη μία πλευρά βρίσκονται οι πιέσεις που δέχονται οι πολίτες και από την άλλη οι διεθνείς αγορές, οι επενδυτές και η ανάγκη η χώρα να συνεχίσει να εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας. Οπως σημείωσε, η κυβέρνηση δεν ενέδωσε στις λογικές του «δώστε τα όλα» και έχει διατηρήσει δημοσιονομικά περιθώρια ακριβώς για δύσκολες στιγμές, «χωρίς να αποσταθεροποιεί την οικονομία». «Είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», κατέληξε.