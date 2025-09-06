Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας ανακοίνωσε περιορισμένες φοροαπαλλαγές

«Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ»
ΣΥΡΙΖΑ
Φωτογραφία Eurokinissi

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25).

Υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι υπό την πίεση της κοινωνίας ανακοίνωσε περιορισμένες φοροαπαλλαγές ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί ότι δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχοκέρδεια, ούτε προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ.

«Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές.

Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια.

Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν.

Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο.

Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, «απλοϊκή ιδέα».

Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν;

Είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα «στον πυρήνα της Ευρώπης» όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» κάνουν πάρτι.

Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα.

Είναι προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη και ότι ισχυρίστηκε πως για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει διαχρονική ευθύνη.

Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχώρα σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του.

Και τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος.

Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης από ΔΕΘ για το ΕΣΥ: Αρνούμαι την «ντουντούκα» των εργατοπατέρων – 50 εκατ. ευρώ για τα καινοτόμα φάρμακα
Παράλληλα, κατακεραύνωσε όσους προκαλούν επεισόδια, όπως είπε, στα νοσοκομεία, προσφέροντας τη στήριξή του στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ 10
Η μαντινάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς πάσα κατεύθυνση: «Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις»
Μία μαντινάδα, γνωστή στην Κρήτη, που δείχνει πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις του αντιπάλους σου γιατί θα τους ξαναβρείς μπροστά σου, χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ
27
Γενναία μέτρα από Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για οικογένειες με 4 παιδιά και νέους μέχρι 25 ετών - Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους
Μέτρα στήριξης των νέων, μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και «ψαλίδι» στον φόρο εισοδήματος ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
93
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οικονομικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ και μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο της ομιλίας του στη ΔΕΘ
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, επισημαίνοντας πως είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 15
Newsit logo
Newsit logo