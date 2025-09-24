ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια: Η επίκαιρη ερώτηση του Φάμελλου που επιχειρεί να φέρει στη Βουλή τον Μητσοτάκη

Με δεδομένο ότι η ακρίβεια αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα καθώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις το θέμα αυτό μονοπωλεί το ενδιαφέρον των πολιτών.

Στις συσκέψεις που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ οι συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έχουν αποφασίσει παράλληλα με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και το Παλαιστινιακό, να αναδείξουν τις κυβερνητικές ανακολουθίες γύρω από το θέμα της ακρίβειας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες στην Βουλή επιχειρεί να φέρει στην Βουλή τον πρωθυπουργό προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της συνεχιζόμενης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Σωκράτης Φαμελλος καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει για ποιους λόγους επιμένει να μην μειώνει τους έμμεσους φόρους όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «παρά τις αυξήσεις σε ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα και τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση μέσω άδικων έμμεσων φόρων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας».

Τονίζει ακόμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την ανακοπή της ακρίβειας, καλώντας την Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει».

Με βάση λοιπόν αυτή την επιχειρηματολογία ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτά τον πρωθυπουργό:

1. Γιατί δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους; Δηλαδή τη μείωση -ακόμα και την αναστολή για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα με βάση και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο ελάχιστο της Ευρώπης;

2. Γιατί δεν προχωρά στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν οικονομικά περιθώρια και για την ελάφρυνση των καταναλωτών και για τη χρηματοδότηση νέας, καινοτόμου και αποκεντρωμένης επιχειρηματικότητας; Γιατί δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά στον έλεγχο και στη ρύθμιση της αγοράς, αλλά και στην πάταξη της αισχροκέρδειας.