Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό: Έξυπνα φανάρια στην Αττική, μείωση των φορτηγών στον Κηφισό και νέοι οδικοί άξονες

Ένα πλέγμα μέτρων τριών ταχυτήτων –άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων– για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική, με προτεραιότητα τον άξονα του Κηφισού, συζητήθηκε σε κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών.

Στο σκέλος των άμεσων μέτρων, κεντρική θέση είχαν οι ρυθμίσεις που στοχεύουν στη μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό, χωρίς να συζητείται πλήρης απαγόρευση (ειδικά 07:00-10:00), καθώς και η αναβάθμιση της καθημερινής διαχείρισης των περιστατικών που προκαλούν «μποτιλιάρισμα» και μεγάλες καθυστερήσεις. Η στόχευση, σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν, είναι να περιοριστεί ο χρόνος αποκατάστασης μετά από ατυχήματα, ακινητοποιήσεις οχημάτων ή άλλες έκτακτες συνθήκες που παραλύουν τον βασικό οδικό κορμό της πρωτεύουσας και εντείνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εξετάζεται η επέκταση του μοντέλου των «έξυπνων φαναριών» που εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη, με στόχο καλύτερη ροή και προσαρμογή της σηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, τέθηκε ως στόχος μέχρι το τέλος του 2026 να υπάρξει αισθητή βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, ώστε να ενισχυθεί η εναλλακτική μετακίνηση έναντι του Ι.Χ.

Οι μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα έργα και υποδομές, όπως παρακαμπτήριους οδικούς άξονες, την ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, με στόχο –σε βάθος χρόνου– να αλλάξει ο τρόπος μετακίνησης στην πόλη και να αποσυμφορηθούν οι κορεσμένοι δρόμοι.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο Μαξίμου αναμένεται να περάσουν από περαιτέρω επεξεργασία στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να «κλειδώσουν» τα επιμέρους μέτρα, το χρονοδιάγραμμα και οι αρμοδιότητες εφαρμογής, πριν ανακοινωθούν επισήμως.