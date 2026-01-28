Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό: Επιστρατεύονται drones και AI – Σημαντικά τα έργα υποδομών

Τη «μάστιγα» του κυκλοφοριακού, με έμφαση στον Κηφισό, επιχειρεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση, επιστρατεύοντας ακόμη και drones και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλά και δρομολογώντας σημαντικά έργα υποδομής.

Με στόχο μία μόνιμη λύση για τον Κηφισό…

Η κυκλοφοριακή ασφυξία μπαίνει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, και σήμερα, σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, και άλλων παραγόντων, θα συζητηθούν λύσεις για αυτό το δύσκολο και διαχρονικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς.

Η εικόνα των αυτοκινήτων με «νεκρά» ταχύτητα στον Κηφισό είναι σχεδόν καθημερινή και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να «προχωρήσει» ένας σχεδιασμός που θα προσφέρει μόνιμη λύση στο κυκλοφοριακό.

Οι εισηγήσεις για υπογειοποίηση…

Στο πλαίσιο αυτό, στο «τραπέζι» των συζητήσεων των αρμόδιων υπουργείων φέρεται να έχει κερδίσει έδαφος η εισήγηση για υπογειοποίηση του Κηφισού.

Πρόκειται για ένα δύσκολο πρότζεκτ, το οποίο απαιτεί χρόνο για να υλοποιοηθεί και είναι υψηλού κόστους, όμως και οι ειδικοί επιστήμονες επιμένουν πως είναι μία κομβικής σημασίας λύση που θα αλλάξει το τοπίο σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους δρόμους του λεκανοπεδίου και μαζί με αυτόν και των συνδεδεμένων αξόνων.

Στο «τραπέζι» έργα υποδομής

Παράλληλα, έχουν συζητηθεί από την πλευρά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και νέα οδικά έργα, που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση του Κηφισού, όπως η επέκταση του Περιφερειακού Υμηττού προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, η δημιουργία κέντρου Logistics στη Φυλή, ώστε εκεί να μεταφερθούν εκατοντάδες μεταφορικές εταιρείες από το κέντρο της πόλης, ένας νέος οδικός άξονας Ελευσίνας – Οινόφυτων, η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης κ.α..

Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη

Στη σημερινή σύσκεψη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προσέρχεται με ένα συγκεκριμένο πλάνο με μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παρουσία μεγάλου αριθμού στελεχών της Τροχαίας στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αιχμής, κυρίως με μοτοσυκλέτες.

Επιπλέον, το Κέντρο Επιχειρήσεων εκσυγχρονίζεται. Θα έχει το ρόλο συντονιστή, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα σε όλη την Αττική και τα «υπερόπλο» του θα είναι τα drones, τα οποία θα προμηθευτεί άμεσα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και η τεχνητή νοημοσύνη. Με εικόνα σε πραγματικό χρόνο, θα εντοπίζονται πολύ πιο γρήγορα τα σημεία, τα οποία χρειάζονται επέμβαση και αυτό δεν θα αφορά μόνο τη λεωφόρο Κηφισού αλλά και κάθετους ή παράλληλους δρόμους, μεγάλους ή μικρότερους, που σημειώνουν μποτιλιάρισμα.

Παράλληλα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη (Skai 100,3), θα υπάρχει «ανοιχτή γραμμή» με τους πολίτες τις κρίσιμες ώρες, από τις 07:00 έως τις 09:30 και από τις 17:00 έως τις 19:00, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη καταγραφή των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Μέτρα άμεσης εφαρμογής…

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν πέσει προς επεξεργασία στο «τραπέζι» των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων, είναι η απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό σε συγκεκριμένες ώρες, η αυστηρή εφαρμογή του ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων για βαρέα οχήματα (απαγόρευση προβλέπεται από 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ), μηχανισμός για γρήγορη απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων κ.α..

Ο ρόλος των Μ.Μ.Μ.

«Κλειδί» είναι και η αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ώστε να ενθαρρύνονται οι πολίτες να μη χρησιμοποιούν τα οχήματα τους για τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τα 1,5 και πλέον εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στο Λεκανοπέδιο το 2004, σήμερα πλησιάζουν τα 6 εκατομμύρια, δηλαδή είναι σχεδόν τέσσερις φορές πάνω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή σύσκεψη θα συζητηθούν όλες οι προτάσεις αλλά οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε επόμενο χρόνο.