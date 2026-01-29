Τα κόμματα στα οποία ποντάρει η ΝΔ για την επιστολική ψήφο και τις τρεις έδρες στους απόδημους στις εκλογές του 2027

Το πρώτο crash test για την αποδοχή ή όχι από την αντιπολίτευση, των αλλαγών στον εκλογικό νόμο γίνεται σήμερα, στην άτυπη Διακομματική Επιτροπή που συγκαλεί με τη συμμετοχή των κομμάτων, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Στην κυβέρνηση υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση για τις αλλαγές που θα συζητηθούν στη Διακομματική και ότι θα συγκεντρωθούν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα, 200 ψήφοι, ώστε από τις επόμενες κιόλας εθνικές εκλογές να ισχύσει η επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς και η τριεδρική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αλλαγή στον εκλογικό νόμο θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εθνικές εκλογές.

Που «ποντάρει» η Ν.Δ.;

Στη στήριξη ποιων κομμάτων «επενδύει» η Ν.Δ.;

– Πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, αν και ήρθε πέμπτο σε σειρά προτίμησης των ομογενών στις Ευρωεκλογές, διαχρονικά είναι υπέρ της διεύρυνσης τόσο της εκπροσώπησης, όσο και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, και εκτιμάται πως δύσκολα θα άλλαζε στάση.

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν… «καταρχάς, ναι», εφόσον αποσαφηνιστούν στη σημερινή συνάντηση με τον κ. Λιβάνιο κάποια σημεία και πειστεί ότι η νομοθετική πρωτοβουλία «σέβεται τη λαϊκή ετυμηγορία και το εκλογικό αποτέλεσμα».

– Στους πέντε βουλευτές που ανήκουν στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος επίσης προέρχεται από την ομογένεια.

– Στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία στις Ευρωεκλογές του 2024 ήταν στην τρίτη στις ψήφους των ομογενών, μετά τη Ν.Δ. και το ΜέΡΑ25.

– Στους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, και οι οποίοι σταθερά στηρίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

– Η Ν.Δ. δεν αποκλείει και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι στην πρώτη του αντίδραση διατύπωνε πολιτικές επιφυλάξεις και έβλεπε και… «συνταγματικά θέματα», όπως σημείωναν πηγές της Κουμουνδούρου.

Η αριθμητική των ψήφων

Εφόσον το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ψηφίσει υπέρ, οι 33 ψήφοι του θα προστεθούν στις 156 ψήφους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. και θα λείπουν μόνο 11 «ναι».

«Είναι μια ιστορική στιγμή και πιστεύω ότι θα βρεθούν παραπάνω από 200 βουλευτές να στηρίξουν αυτά τα αυτονόητα δικαιώματα που δίνουμε στους Έλληνες της Διασποράς» δηλώνει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, εκτιμώντας ότι αν αυτό δεν συμβεί, η αντιπολίτευση θα εκτεθεί στα μάτια του απόδημου ελληνισμού.

Οι επιφυλάξεις

Οι επιφυλάξεις που ακούγονται από κάποιες φωνές στην αντιπολίτευση, έχουν βασικά πολιτική βάση. Εκτιμούν ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ενδεχομένως να ενισχύσει τη Ν.Δ., η οποία παραδοσιακά έχει σημαντικά ερείσματα στη Διασπορά.

Κι αν στις Ευρωεκλογές του 2024, η συμμετοχή των αποδήμων, με επιστολική ψήφο, ήταν μικρή, εκτιμάται ότι στις εθνικές εκλογές του 2027, το ενδιαφέρον θα είναι μεγαλύτερο.

Η πρόταση Λιβανιού για την τριεδρική Περιφέρεια Αποδήμων

Όσον αφορά στην τριεδρική Περιφέρεια Αποδήμων, η διευκρίνιση της κυβέρνησης ότι δεν εισηγείται κοινό, από όλα τα κόμματα δηλαδή, ψηφοδέλτιο αποδήμων, φέρεται να ικανοποιεί όσους είδαν θετικά επί της αρχής τη μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με την πρόταση που θα παρουσιάσει σήμερα στα κόμματα ο Θ. Λιβάνιος, κάθε κόμμα θα καταρτίσει το δικό του ψηφοδέλτιο, με 5 υποψηφιότητες από τη «δεξαμενή» των Ελλήνων του εξωτερικού. Στα κόμματα αναμένεται να προταθεί να υπάρχει μία υποψηφιότητα από τις Η.Π.Α., μία από την Αυστραλία και τρεις από την Ευρώπη.

Κάθε απόδημος, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του με επιστολική ψήφο, θα βάζει σταυρό σε έναν από τους πέντε υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο για την εκλογική Περιφέρεια Αποδήμων του κόμματος που επιθυμεί να στηρίξει.

Επιπλέον, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται από τις 15 σήμερα στις 12 – όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019 – ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.