Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ το 2027, μείωση ΦΠΑ και κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και πανελληνίων

Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη, παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026). Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μέτρα, αλλά για ένα νέο μοντέλο, όπως είπε, διακυβέρνησης.

Στις εξαγγελίες που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και αφετέρου η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.

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Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα που ήταν ντυμένη στα λευκά, έφτασε καταχειροκροτούμενος στον χώρο της εκδήλωσης στο «Porto Palace» της συμπρωτεύουσας.

Υπό τον τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που ίδρυσε πρόσφατα.

Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και τη θέσπιση υποχρεωτικής «πατριωτικής εισφοράς» με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

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Το Ταμείο Σύγκλισης πρόκειται να αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στοχεύει στην εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων ώστε να υπάρξει ταυτόχρονα εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

«Δεν θα παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων αλλά ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Μία αλλαγή πυξίδας για τη χώρα και τον λαό. Την ανάγκη αυτή την μετατρέπουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης», είπε στην αρχή της ομιλίας του Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση.

Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα

«Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις έχουμε τις δικές μας δομικές αδυναμίες», είπε επίσης ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και χαρακτήρισε «χαμένη» την επταετία διακυβέρνησης της ΝΔ. «Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θεωρεί ότι το 2019 ζούσε καλύτερα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι σήμερα το 97% των πολιτών θεωρεί πως βασιλεύει η διαφθορά. «Με το επιτελικό κράτος όλη η εξουσία μεταφέρθηκε σε λίγα χέρια . Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα», είπε και τόνισε ότι η χώρα μας χρειάζεται πλέον μια ηθική επανάσταση.

«Στόχος μας είναι να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Να κλείσουμε την απόσταση των πολλών από τους λίγους. Αυτή η μάχη για τις ανισότητες είναι ο νέος πατριωτισμός», σημείωσε ακόμη ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, συμπληρώνοντας πως «το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις: Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα.

Αυτή είναι η πυξίδα της ΕΛΑΣ. Γιατί παραγωγή και δικαιοσύνη δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας προόδου».

Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης

«Για δεκαετίες, οι ελληνικές οικογένειες στηρίζονταν σε μια απλή βεβαιότητα: ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από ότι οι γονείς τους. Ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το χθες. Αυτό ήταν το πραγματικό Κοινωνικό Συμβόλαιο της Μεταπολίτευσης. Σήμερα, για πρώτη φορά, μια ολόκληρη γενιά ζει με την τρομακτική βεβαιότητα ότι θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη», είπε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και πρόσθεσε: «Πώς απαντάμε, λοιπόν, σε αυτό το πισωγύρισμα; Αρκεί ένας κατάλογος μέτρων; Όχι! Χρειάζεται όραμα. Σχέδιο. Αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με έναν μεγάλο, διττό στόχο: Σύγκλιση με την Ευρώπη. Σύγκλιση και μέσα στην Ελλάδα».

Φορολογική δικαιοσύνη

«Όλα αυτά που σχεδιάζουμε δημιουργούν πλούτο. Ο πλούτος, όμως, δεν μοιράζεται από μόνος του. Σήμερα συσσωρεύεται προκλητικά σε λίγα μόνο χέρια. Και αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Γι’ αυτό η δεύτερή μας δέσμευση είναι καθαρή: ο πλούτος που δημιουργούμε θα μοιράζεται δικαιότερα. Όχι αυξάνοντας τους φόρους για όλους. Αλλά ζητώντας περισσότερα από όσους έχουν περισσότερα και ελαφρύνοντας την μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Γιατί φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοίνωσε:

«Για αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας».