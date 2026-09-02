Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ το 2027, μείωση ΦΠΑ και κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και πανελληνίων

Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη, παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026). Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μέτρα, αλλά για ένα νέο μοντέλο, όπως είπε, διακυβέρνησης.
Στις εξαγγελίες που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και αφετέρου η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα που ήταν ντυμένη στα λευκά, έφτασε καταχειροκροτούμενος στον χώρο της εκδήλωσης στο «Porto Palace» της συμπρωτεύουσας.
Υπό τον τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που ίδρυσε πρόσφατα.
Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και τη θέσπιση υποχρεωτικής «πατριωτικής εισφοράς» με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το Ταμείο Σύγκλισης πρόκειται να αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στοχεύει στην εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων ώστε να υπάρξει ταυτόχρονα εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.
«Δεν θα παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων αλλά ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Μία αλλαγή πυξίδας για τη χώρα και τον λαό. Την ανάγκη αυτή την μετατρέπουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης», είπε στην αρχή της ομιλίας του Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση.
«Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις έχουμε τις δικές μας δομικές αδυναμίες», είπε επίσης ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και χαρακτήρισε «χαμένη» την επταετία διακυβέρνησης της ΝΔ. «Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θεωρεί ότι το 2019 ζούσε καλύτερα», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι σήμερα το 97% των πολιτών θεωρεί πως βασιλεύει η διαφθορά. «Με το επιτελικό κράτος όλη η εξουσία μεταφέρθηκε σε λίγα χέρια . Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντιμότητα», είπε και τόνισε ότι η χώρα μας χρειάζεται πλέον μια ηθική επανάσταση.
«Στόχος μας είναι να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Να κλείσουμε την απόσταση των πολλών από τους λίγους. Αυτή η μάχη για τις ανισότητες είναι ο νέος πατριωτισμός», σημείωσε ακόμη ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, συμπληρώνοντας πως «το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις: Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα.
Αυτή είναι η πυξίδα της ΕΛΑΣ. Γιατί παραγωγή και δικαιοσύνη δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας προόδου».
Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης
«Για δεκαετίες, οι ελληνικές οικογένειες στηρίζονταν σε μια απλή βεβαιότητα: ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από ότι οι γονείς τους. Ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το χθες. Αυτό ήταν το πραγματικό Κοινωνικό Συμβόλαιο της Μεταπολίτευσης. Σήμερα, για πρώτη φορά, μια ολόκληρη γενιά ζει με την τρομακτική βεβαιότητα ότι θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη», είπε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και πρόσθεσε: «Πώς απαντάμε, λοιπόν, σε αυτό το πισωγύρισμα; Αρκεί ένας κατάλογος μέτρων; Όχι! Χρειάζεται όραμα. Σχέδιο. Αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με έναν μεγάλο, διττό στόχο: Σύγκλιση με την Ευρώπη. Σύγκλιση και μέσα στην Ελλάδα».
Φορολογική δικαιοσύνη
«Όλα αυτά που σχεδιάζουμε δημιουργούν πλούτο. Ο πλούτος, όμως, δεν μοιράζεται από μόνος του. Σήμερα συσσωρεύεται προκλητικά σε λίγα μόνο χέρια. Και αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Γι’ αυτό η δεύτερή μας δέσμευση είναι καθαρή: ο πλούτος που δημιουργούμε θα μοιράζεται δικαιότερα. Όχι αυξάνοντας τους φόρους για όλους. Αλλά ζητώντας περισσότερα από όσους έχουν περισσότερα και ελαφρύνοντας την μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Γιατί φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοίνωσε:
«Για αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας».
«Όμως, φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος», σημείωσε στη συνέχεια της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ και συμπλήρωσε: «Γι’ αυτό ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί. Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε τη προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα».
«Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα: Να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν μας αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά, αν στο τέλος του μήνα αγοράζουν λιγότερα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι’ αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους: Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας».
Παιδεία
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και εξαγγελίες για τον τομέα της Παιδείας, όπως την κατάργηση των Πανελληνίων και τη μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Δεν αλλάζουμε απλώς έναν τρόπο εξέτασης.
”Σπάμε” τον μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα».
Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την ελληνική οικογένεια, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ εξήγγειλε για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους, στα περιφερειακά πανεπιστήμια, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο.
Ακρίβεια – Ενέργεια
Θέτοντας ως διακύβευμα της πολιτικής την καθημερινότητα, το ταμείο του σούπερ μάρκετ, το ενοίκιο, το φάρμακο και την αναμονή του νοσοκομείου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «η πρώτη μας μάχη είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια. Που δεν αρχίζει στο ράφι αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος.
Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις.
Όχι με επιδόματα που επιστρέφουν μέρος ενός ακριβού λογαριασμού, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης της ενέργειας.
Θεσπίζουμε λοιπόν, ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό. Και μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος.
Η σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς».
«Μειώνουμε τον ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.
Εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Για να επιτευχθεί πραγματικά η μείωση, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τρία πράγματα: Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος – όχι μέσες τιμές – προϊόν προς προϊόν. Σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι».
«Ενισχύουμε το μεταφορικό ισοδύναμο για τη νησιωτικότητα και επιπλέον θεσπίζουμε το ”Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου”, ένα καθολικό πρόγραμμα κάλυψης μέρος του πρόσθετου κόστους μετακίνησης, ενέργειας και βασικών αγαθών για τους κατοίκους οικισμών κάτω των 1.000 κατοίκων σε όλη την Ελλάδα.
Στεγαστικό
Για το ζήτημα της στέγης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Εθνικού Συστήματος Προσιτής Κατοικίας», ενός σχεδίου με τρεις λέξεις: Προστατεύουμε. Ενεργοποιούμε. Χτίζουμε.
Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής και ευαλωτότητας. Υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια με αντάλλαγμα να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενοίκιο. Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια».
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Για τον χώρο της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ εξήγγειλε αύξηση αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. «Γιατί δεν υπάρχει ΕΣΥ χωρίς τους ανθρώπους του.
Και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία», όπως είπε.
«Δημιουργούμε ομάδες οικογενειακής υγείας και εγγυόμαστε ανώτατο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις. Αν το όριο παραβιάζεται, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με δαπάνη του Δημοσίου.
Θεσπίζουμε την Εθνική Ολοκληρωμένη Εγγύηση Φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer».
Συνταξιούχοι
Για τους απόμαχους της εργασίας, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την κατάργηση της συμμετοχή τους στα φάρμακα. «Μηδενική συμμετοχή. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς. Για τον μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι 360-720 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τη χρήση, επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του».
Ο πρώην πρωθυπουργός εξήγγειλε, επίσης, τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.
Κοινωνικός Τουρισμός
Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε ακόμη προγράμματα Δωδεκάμηνου Τουρισμού, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί ξανά να απολαμβάνει τη χώρα της.
Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προβλέπει μέτρα συνολικού μικτού κόστους 7,39 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027 – 2030, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισ. ευρώ, καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ και διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,60 δισ. ευρώ.