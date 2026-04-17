Τασούλας από Άστρος: Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι από τα πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη και στον κόσμο

Στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας βρέθηκε την Παρασκευή (17.04.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για τον εορτασμό της 203ης επετείου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, δίνοντας έμφαση στη θεσμική παρακαταθήκη της Επανάστασης του 1821 και στη σημασία του Συντάγματος του Άστρους για τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη στη δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφανίου, ενώ ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου από τον ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ Δημήτρη Χαραλάμπη. Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στον Ιερό Χώρο της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και προχώρησε σε δήλωση με σαφή αναφορά στη συνταγματική κληρονομιά της περιόδου.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι η θεσμική αυτή παρακαταθήκη, που γεννήθηκε μέσα στην Επανάσταση, εξηγεί γιατί «το ύπατο θεσμικό μας οικοδόμημα, το Σύνταγμά μας, είναι από τα πιο προηγμένα και πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο».

Κεντρική θέση στην παρέμβασή του είχε η αναφορά στη διάταξη του Νόμου της Επιδαύρου, την οποία χαρακτήρισε εμβληματική: «Εις την Ελληνικήν επικράτειαν, δεν πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος». Οπως σημείωσε, η διατύπωση αυτή συμπυκνώνει το πνεύμα μιας εποχής κατά την οποία οι αγωνιζόμενοι Ελληνες δεν μάχονταν μόνο για την ελευθερία τους, αλλά ταυτόχρονα οικοδομούσαν τους θεσμούς του υπό διαμόρφωση κράτους.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε επίσης στις πρωτοποριακές, όπως τις χαρακτήρισε, διατάξεις που κατοχύρωναν την ελευθεροτυπία, το δικαίωμα του αναφέρεσθαι και τη δίκαιη δίκη, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση για κατάργηση των τοπικών πολιτευμάτων, ώστε το νέο Σύνταγμα να αφορά ενιαία την αγωνιζόμενη ελληνική επικράτεια.

«Η Β΄ Εθνοσυνέλευση, που έγινε εδώ στο Άστρος, ήταν πράγματι το πιο σημαντικό γεγονός του πρώτου εξαμήνου του 1823», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι επιβεβαίωσε με πλήρη τρόπο «την αφοσίωση των προγόνων μας στην πολιτική τους ύπαρξη και στην ανεξαρτησία τους». Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν στο Άστρος το 1823 ως «κορυφαίο σταθμό» του αγώνα για τη θεσμική και εθνική παλιγγενεσία.