Πολιτική

Τασούλας από Άστρος: Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι από τα πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη και στον κόσμο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον εορτασμό της 203ης επετείου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, ανέδειξε τη θεσμική κληρονομιά της Επανάστασης του 1821
Κωνσταντίνος Τασούλας
Παρουσία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα ο εορτασμός της 203ης Επετείου της Β' Εθνοσυνέλευσης, στο Άστρος ( Πηγή φωτογραφίας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ ΓΤ ΠτΔ / EUROKINISSI)

Στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας βρέθηκε την Παρασκευή (17.04.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για τον εορτασμό της 203ης επετείου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, δίνοντας έμφαση στη θεσμική παρακαταθήκη της Επανάστασης του 1821 και στη σημασία του Συντάγματος του Άστρους για τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας,  παρέστη στη δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφανίου, ενώ ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου από τον ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ Δημήτρη Χαραλάμπη. Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στον Ιερό Χώρο της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και προχώρησε σε δήλωση με σαφή αναφορά στη συνταγματική κληρονομιά της περιόδου.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι η θεσμική αυτή παρακαταθήκη, που γεννήθηκε μέσα στην Επανάσταση, εξηγεί γιατί «το ύπατο θεσμικό μας οικοδόμημα, το Σύνταγμά μας, είναι από τα πιο προηγμένα και πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο».

Κεντρική θέση στην παρέμβασή του είχε η αναφορά στη διάταξη του Νόμου της Επιδαύρου, την οποία χαρακτήρισε εμβληματική: «Εις την Ελληνικήν επικράτειαν, δεν πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος». Οπως σημείωσε, η διατύπωση αυτή συμπυκνώνει το πνεύμα μιας εποχής κατά την οποία οι αγωνιζόμενοι Ελληνες δεν μάχονταν μόνο για την ελευθερία τους, αλλά ταυτόχρονα οικοδομούσαν τους θεσμούς του υπό διαμόρφωση κράτους.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε επίσης στις πρωτοποριακές, όπως τις χαρακτήρισε, διατάξεις που κατοχύρωναν την ελευθεροτυπία, το δικαίωμα του αναφέρεσθαι και τη δίκαιη δίκη, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση για κατάργηση των τοπικών πολιτευμάτων, ώστε το νέο Σύνταγμα να αφορά ενιαία την αγωνιζόμενη ελληνική επικράτεια.

 

«Η Β΄ Εθνοσυνέλευση, που έγινε εδώ στο Άστρος, ήταν πράγματι το πιο σημαντικό γεγονός του πρώτου εξαμήνου του 1823», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι επιβεβαίωσε με πλήρη τρόπο «την αφοσίωση των προγόνων μας στην πολιτική τους ύπαρξη και στην ανεξαρτησία τους». Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν στο Άστρος το 1823 ως «κορυφαίο σταθμό» του αγώνα για τη θεσμική και εθνική παλιγγενεσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
212
79
64
60
20
Newsit logo
Newsit logo