Τελείωσε η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Ακριβώς 95 λεπτά κράτησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο ξενοδοχείο The Grove έξω από το Λονδίνο. Ο πρωθυπουργός προσήλθε στην συνάντηση με ανοιχτά χαρτιά και συγκεκριμένες θέσεις για την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Η συνάντηση βγήκε εκτός προγράμματος εξαιτίας του γεύματος που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 8 ηγέτες μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός. Άρχισε λίγα λεπτά πριν τις πέντε ενώ είχε προγραμματιστεί για τις 16.30. Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 18.30. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν μια παγωμένη χειραψία και στην συνέχεια κάθισαν στο τραπέζι με τις αντιπροσωπείες τους. Από την ελληνική πλευρά παρόντες ήταν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από την τουρκική πλευρά ήταν ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο τελευταίος πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ (η θέση έχει καταργηθεί) και ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.

Ο πρωθυπουργός την ώρα της χειραψίας και απευθυνόμενος στον Ερντογάν του είπε: «Συγγνώμη για την καθυστέρηση ήμουν με τον Πρόεδρο Τραμπ» για να του απαντήσει ο Τούρκος Πρόεδρος: «Το ξέρω». Δείτε το βίντεο:

Τις τελευταίες ώρες αυτό που έχει προηγηθεί είναι το ηχηρό μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσα στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου είπε μεταξύ άλλων ότι «Περιμένουμε από τους γείτονές μας να επιδείξουν σεβασμό για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας» καθώς και ότι «Η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τα νόμιμα δικαιώματα των χωρών του ΝΑΤΟ».

Επίσης προηγήθηκε η κλειστή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη και σύμφωνα με πολλούς ίσως και να συζητήθηκε το θέμα Ελλάδας – Τουρκίας όπως και το γεύμα με τον Τραμπ όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έθετε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.

Στο γεύμα αυτό ο Τραμπ είπε στους 8 ηγέτες που φιλοξενούσε ότι τα έξοδα είναι δικά του…

