Αυγερινός κατά Καρυστιανού μετά τη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: «Μωραίνει Κύριος», την κατηγορεί για εγωμανία

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή (02.08.2026) η Μαρία Καρυστιανού. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος έκανε λόγο για «εγωμανίες», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

Η Μαρία Καρυστιανού, ανακοινώνοντας τη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», απέδωσε στον Θανάση Αυγερινό «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος και αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου». Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με τον δημοσιογράφο να επιλέγει έναν συμβολισμό που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους.

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Ο Θανάσης Αυγερινός ανάρτησε στο Χ φωτογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του άφησε σαφείς αιχμές κατά της πρώην πολιτικής του συνοδοιπόρου, γράφοντας: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…», σε μια διατύπωση που ερμηνεύθηκε ως ευθεία προσωπική επίθεση προς την πρόεδρο του κινήματος.

…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι…

ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες… pic.twitter.com/jYnCrQOmzC — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026

Η ανακοίνωση της διαγραφής

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε ανακοινώσει ότι ο Θανάσης Αυγερινός τίθεται εκτός κινήματος, υποστηρίζοντας ότι δημόσιες τοποθετήσεις και ενέργειές του παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή περί μη συνεργασίας με κόμματα του πολιτικού συστήματος.

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Στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για συμπεριφορές που «υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος», ενώ κάλεσε τα μέλη και τους υποστηρικτές να περιφρουρήσουν τη συνοχή της «Κοινότητας των Πολιτών».

Οι προειδοποιητικές βολές

Η εξέλιξη δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς η πρόεδρος του κινήματος είχε προϊδεάσει για τη σύγκρουση σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Creta TV.

Εκεί είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τον πρώην εκπρόσωπο Τύπου, δηλώνοντας ότι «δεν ταιριάζει σε όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική», ενώ υποστήριξε πως όσοι διαφωνούν είναι προτιμότερο να αποχωρούν, διαφορετικά «κρατούν το κίνημα πίσω».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι υπήρξαν κινήσεις αναζήτησης πολιτικών συμμαχιών, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν θεωρεί ότι το εγχείρημα χρειάζεται στήριξη από άλλους πολιτικούς χώρους.

Από την παραίτηση στη διαγραφή

Η διαγραφή έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, χωρίς όμως να έχει αποχωρήσει από το κόμμα.

Στην τότε ανακοίνωσή του είχε καταγγείλει την ύπαρξη «ύποπτων και φυτευτών συμβουλατόρων των διαδρόμων», ενώ αποκάλυπτε ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων τη λειτουργία παράλληλου γραφείου Τύπου από τις 12 Ιουλίου του 2026, του οποίου, όπως ανέφερε, αγνοούσε ακόμη και τη σύνθεσή του.