Μητσοτάκης για Βαρβιτσιώτη: «Άφησε πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται στη μακρά πολιτική του διαδρομή και τη σημαντική προσφορά του στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν πολιτικό που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη Μεταπολίτευση και υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία και τους θεσμούς, ενώ εξυμνεί το ήθος, τη διορατικότητα και την αφοσίωσή του στη δημόσια ζωή.

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Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στη στενή προσωπική σχέση που είχε με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σημειώνοντας ότι τον γνώρισε από μικρή ηλικία, άκουσε τις συμβουλές του στα πρώτα βήματα της πολιτικής του πορείας και τον θεωρούσε επί χρόνια φίλο της οικογένειάς του. Στο τέλος της ανάρτησής του εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης. Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.

Στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι.

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Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά.

Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του. Σε αυτήν εκφράζω, τώρα, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε την Κυριακή (02.08.2026), ανήμερα των γενεθλίων του, στις 15:30 στο σπίτι του στην Αθήνα. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλές φορές υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος.