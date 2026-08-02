Πολιτική

Μητσοτάκης για Βαρβιτσιώτη: «Άφησε πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού»

Με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον ιστορικό πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΩΝΑ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται στη μακρά πολιτική του διαδρομή και τη σημαντική προσφορά του στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν πολιτικό που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη Μεταπολίτευση και υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία και τους θεσμούς, ενώ εξυμνεί το ήθος, τη διορατικότητα και την αφοσίωσή του στη δημόσια ζωή.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στη στενή προσωπική σχέση που είχε με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σημειώνοντας ότι τον γνώρισε από μικρή ηλικία, άκουσε τις συμβουλές του στα πρώτα βήματα της πολιτικής του πορείας και τον θεωρούσε επί χρόνια φίλο της οικογένειάς του. Στο τέλος της ανάρτησής του εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης. Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.

Στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι.

Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά.

Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του. Σε αυτήν εκφράζω, τώρα, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε την Κυριακή (02.08.2026), ανήμερα των γενεθλίων του, στις 15:30 στο σπίτι του στην Αθήνα. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλές φορές υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
162
159
120
90
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
O Mητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Χάσαμε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής»
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα και το δυστύχημα με τα δύο εναέρια μέσα, ενώ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή
Μητσοτάκης, Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας 17
Η Μαρία Καρυστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με βαριές αιχμές για «άδηλο σχέδιο»
Η επικεφαλής του κινήματος κατηγορεί τον μέχρι πρότινος στενό συνεργάτη της για διχαστική στάση, υπονόμευση της ενότητας και παραβίαση της πολιτικής γραμμής
Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ 18
Τα συλλυπητήρια του Κωστή Χατζηδάκη για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - «Καλό ταξίδι πρόεδρε»
«Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας» γράφει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ
Κωστής Χατζηδάκης
Newsit logo
Newsit logo