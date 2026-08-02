Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η αντιπολίτευση ζητεί πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας – «Οι ευθύνες δεν θα θαφτούν στις στάχτες»

Συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν την Κυριακή (02.08.2026) τη ζωή τους στην Ψάθα εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ζητούν παράλληλα να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Πέρα από τις αναφορές στην αυτοθυσία των πληρωμάτων, οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ασφάλεια των εναέριων μέσων και τον συνολικό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Η τραγωδία στην Ψάθα, όπου η σύγκρουση των ελικοπτέρων άφησε πίσω της δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, έφερε στο προσκήνιο τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν τα πληρώματα στα πύρινα μέτωπα. Τα περισσότερα κόμματα περιορίστηκαν αρχικά στην έκφραση θλίψης, ωστόσο αρκετά συνέδεσαν ευθέως το δυστύχημα με τις ελλείψεις στην πρόληψη, στον συντονισμό και στην επιχειρησιακή υποστήριξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανδρουλάκης: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες απώλειες ανθρώπων που επιχειρούσαν στα μέτωπα των πυρκαγιών.

«Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους», ανέφερε.

ΚΚΕ: «Μια μάχη που καθίσταται άνιση»

Το ΚΚΕ ζήτησε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα εναέρια μέσα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες θρηνούμε πέντε νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μάχη αυτή «καθίσταται άνιση» λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών, αλλά και της «έλλειψης ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης».

ΣΥΡΙΖΑ: «Τα αίτια πρέπει να διερευνηθούν πλήρως»

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη συμπαράστασή του σε όσους εξακολουθούν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

«Αυτή η ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης», ανέφερε το κόμμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα τραγικά περιστατικά».

Ελληνική Λύση: Πυρά για τα εναέρια μέσα

Η Ελληνική Λύση εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, επαναφέροντας το ζήτημα της αξιοποίησης ρωσικών πυροσβεστικών αεροσκαφών.

«Εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια φωνάζουμε και ρωτάμε τον Μητσοτάκη για ποιον λόγο δεν ζητάμε, όπως πριν από το 2021, τα θηριώδη ρωσικά Beriev για να βοηθήσουν με τις φωτιές», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Νίκη: «Οι ευθύνες δεν θα θαφτούν στις στάχτες»

Σε οξύ τόνο κινήθηκε η Νίκη, συνδέοντας την απόδοση τιμής στους νεκρούς με την ανάγκη απόδοσης ευθυνών.

«Η αυτοθυσία των πιλότων έγινε θυσία. Η αλήθεια και οι ευθύνες δεν θα θαφτούν στις στάχτες», τόνισε.

Πλεύση Ελευθερίας: «Συνειδητή επιλογή η υποβάθμιση»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και των ανθρώπων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

«Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχιμων πυροσβεστών, εποχικών, πενταετούς θητείας και μόνιμων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε.

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: «Πλήρης διάλυση του κράτους»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το οποίο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και ζήτησε «πλήρη και απολύτως διαφανή» διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

«Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των οικογενειών.

Το κίνημα υποστήριξε ακόμη ότι τα πληρώματα χρειάζονται «τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας, εκπαίδευσης, συντονισμού και επιχειρησιακής υποστήριξης», ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση: «Ζούμε άλλη μία τραγωδία που φανερώνει την πλήρη διάλυση του κράτους».

Στέφανος Κασσελάκης: «Να μάθουμε ακριβώς τι πήγε στραβά»

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Στέφανος Κασσελάκης, έκανε λόγο για δύο ανθρώπους που έφυγαν από τα σπίτια τους για να προστατεύσουν ζωές και δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους.

«Αυτές τις ώρες τα πολλά λόγια δεν έχουν κανένα νόημα», ανέφερε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων και ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Το λιγότερο που τους χρωστάμε είναι να μάθουμε ακριβώς τι πήγε στραβά, ώστε να μη ζήσουμε ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.