Θάνος Πλεύρης: «Αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης έως 5 χρόνια όσοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα»

Το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν είναι «ευπρόσδεκτη χώρα για παράνομους μετανάστες» έδωσε ο Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη που έδωσε στο ertnews, το πρωί της Πέμπτης (07.08.2025).

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με αφορμή τις καραβιές μεταναστών που κατέφθαναν σωρηδόν στην Κρήτη, μίλησε ακόμη μία φορά για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, τις ποινές φυλάκισης για την παράνομη είσοδο των μεταναστών, την αναστολή του ασύλου και την ενίσχυση των επιστροφών. Σχετικά με την Κρήτη, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως «αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου παράνομους μετανάστες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως όσοι είχαν μπει παράνομα στη χώρα μας, μεταφέρθηκαν σε φυλακές ή κλειστές δομές του υπουργείου.

«Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, αλλά μετά την τροπολογία για αναστολή ασύλου και υποχρεωτική κράτηση, οι ροές μειώθηκαν σε λιγότερες από 900 σε έναν μήνα. Την τελευταία ημέρα πριν την τροπολογία είχαμε 850 αφίξεις. Έναν μήνα μετά, ο συνολικός αριθμός είναι περίπου ο ίδιος», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική αυτή είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα που αποδίδεται τόσο στη διπλωματική πίεση προς τη Λιβύη όσο και στο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν χορηγεί άσυλο για το επόμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκάλυψε ότι κυκλώματα προωθούσαν μέσω SMS το «κανάλι της Κρήτης» ως ασφαλές και φιλικό, κάτι που εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε πως το νομοσχέδιο θα προβλέπει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς εξαγορά για όσους εισέρχονται παράνομα.

«Αυτός που μπαίνει παράνομα στη χώρα θα έχει ποινή φυλάκισης χωρίς δυνατότητα πληρωμής. Μόνη εναλλακτική του είναι η επιστροφή στη χώρα του».

Σκοπός είναι να σταλεί μήνυμα αποτροπής σε όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ και εισέρχονται για καθαρά οικονομικούς λόγους.

«Το 60% των αφίξεων από Λιβύη είναι άνδρες 18-30 χρόνων. Με συγχωρείτε, μόνο αυτοί κινδυνεύουν στον πλανήτη; Η Ευρώπη έχει όρια και η Ελλάδα δεν είναι ξενοδοχείο».

Σε σχέση με το ζήτημα των επιστροφών, ο Θάνος Πλεύρης παραδέχθηκε τη δυσκολία του εγχειρήματος.

«Το πρόβλημα δεν είναι να τους βρεις. Το πρόβλημα είναι να τους επιστρέψεις».

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει αντικίνητρα για όσους δεν επιστρέφουν οικειοθελώς, προσθέτοντας στον σχεδιασμό την ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής, με στόχο την αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες συνεργασίας με τρίτες χώρες όπως Αίγυπτος, Μπαγκλαντές και Πακιστάν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαστικές επιστροφές.

«Η Γερμανία που μας έλεγε “αφήστε τους να μπουν”, σήμερα μας λέει “πάρτε τους πίσω”. Όλη η Ευρώπη αλλάζει».

Ο υπουργός υπερασπίστηκε το ενδεχόμενο κέντρων υποδοχής ή κράτησης σε τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ευρώπης, λέγοντας πως «μόνο κάποιοι στις Βρυξέλλες εμμένουν στο δόγμα των ανοιχτών συνόρων».

Σχετικά με την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι λήγει τον Σεπτέμβριο, αλλά η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα επέκτασης, όπως έκανε και η Πολωνία, στην περίπτωση που υπάρξει νέα κρίση. Στόχος είναι να έχει ήδη ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο, ώστε να υπάρχει μόνιμο νομικό πλαίσιο αποτροπής.

«Κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξαρτήτου κόμματος»

Στη συνέντευξή του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ερώτηση για τις παράνομες επιδοτήσεις που καταχράστηκαν τόσοι πολίτες, ο υπουργός ζήτησε πλήρη έλεγχο και ποινικές κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας:

«Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, όποιος πήρε παράνομα επιδότηση πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα και να τιμωρηθεί. Δεν θα ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, αλλά δεν θα δεχτούμε και το αφήγημα ότι “δεν πειράζει, πήρε κάτι παραπάνω ένας αγρότης”».

Στο τέλος, επανέλαβε πως η κυβέρνηση συνεργάζεται με όλες τις ελεγκτικές αρχές και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.