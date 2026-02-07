Πολιτική

Θάνος Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Εμπιστεύομαι το Λιμενικό και όχι τους διακινητές

Ο υπουργός επισήμανε επίσης, ότι είναι πολύ λυπηρό, το γεγονός ότι κάποιοι, αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς
Θάνος Πλεύρης
Ο Θάνος Πλεύρης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές» σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας από τα Γιάννενα για την τραγωδία στη Χίο

Ο Θάνος Πλεύρης επισκέφτηκε δομές Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Γιάννενα και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την τραγωδία στη Χίο είπε: «Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται. Από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα.

Από κει και πέρα, άντρες και γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορα μας, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, προστατεύει τα σύνορα και αντίστοιχα, σώζει κόσμο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο υπουργός επισήμανε επίσης, ότι είναι πολύ λυπηρό, το γεγονός ότι κάποιοι, αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, καθώς δίνουν καθημερινά μάχη για να προστατεύσουν τα σύνορά της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
115
112
106
100
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Παναγόπουλου: Στα «κάγκελα» τα κόμματα μετά την έρευνα εις βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων
Οι κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλούν σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις – Παραίτηση ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, «συνδικαλιστική μαφία» καταγγέλλει το ΚΚΕ – Τι λένε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη
Γιάννης Παναγόπουλος 6
Πώς η «Διαφάνεια» του Αλέξη Τσίπρα θα «παρακολουθεί» τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος - Επτά παραδείγματα
Σκοπός της πλατφόρμας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, είναι να οργανώσει, να ενοποιήσει και να καταστήσει πραγματικά αξιοποιήσιμη την ήδη διαθέσιμη πληροφορία
Αλέξης Τσίπρας
Μαρινάκης στο 12ο briefing για τους πολίτες: Τέσσερις μεγάλες αλλαγές στην προσεχή Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, την ανεργία, την ψήφο των αποδήμων, αλλά και σε πιο εξειδικευμένα θέματα
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo