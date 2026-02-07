Θάνος Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Εμπιστεύομαι το Λιμενικό και όχι τους διακινητές

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές» σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας από τα Γιάννενα για την τραγωδία στη Χίο.

Ο Θάνος Πλεύρης επισκέφτηκε δομές Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Γιάννενα και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την τραγωδία στη Χίο είπε: «Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται. Από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα.

Από κει και πέρα, άντρες και γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορα μας, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, προστατεύει τα σύνορα και αντίστοιχα, σώζει κόσμο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο υπουργός επισήμανε επίσης, ότι είναι πολύ λυπηρό, το γεγονός ότι κάποιοι, αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, καθώς δίνουν καθημερινά μάχη για να προστατεύσουν τα σύνορά της χώρας.