Θεοδωράκης για την «Ιθάκη»: «Η φράση ”Σταύρο σε πρόλαβε άλλος” για τη συγκυβέρνηση με Καμμένο δεν ειπώθηκε ποτέ»

Ο Σταύρος Θεοδωράκης λέει ότι βρήκε τότε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Νίκο Παππά έξω από το γραφείο του Τσίπρα, «μεθυσμένους από τη συγκρότηση κυβέρνησης»
Αλέξης Τσίπρας και Σταύρος Θεοδωράκης
Ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με τον τότε πρόεδρο του «Ποταμιού», Σταύρο Θεοδωράκη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Στην ημέρα που σχημάτισε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμμένο, αλλά και στη συνάντηση που είχε με τον Σταύρο Θεοδωράκη, αναφέρεται εκτενώς στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας. Στα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός πως έγιναν εκείνες τις ώρες απάντησε ο Σταύρος Θεοδωράκης το βράδυ της Δευτέρας (24.11.2025).

Ο Σταύρος Θεοδωράκης δήλωσε αρχικά ότι ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, όμως η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού ανέβαλε εσκεμμένα το ραντεβού τους και το μετέθεσε μιάμιση ώρα αργότερα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατά τον ίδιο, έγινε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Ο ίδιος μάλιστα συμπλήρωσε ότι το Ποτάμι του οποίου ηγείτο δεν θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, λέγοντας ότι «για να γίνει ένας γάμος πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωράκης, μιλώντας στον Alpha, διέψευσε τη στιχομυθία που περιγράφεται στο βιβλίο «Ιθάκη» ότι είχε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τονίζοντας ότι η φράση «Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος» δεν ειπώθηκε ποτέ.

«Η φράση ”Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος” δεν ειπώθηκε ποτέ», ξεκαθάρισε για τη στιγμή που του ανακοίνωσαν τον σχηματισμό κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου.

Ο τότε επικεφαλής του Ποταμιού σχολίασε τα όσα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τις επαφές που είχαν εκείνο το απόγευμα, κάνοντας λόγο για «μυθιστορηματική αφήγηση» και πως δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα.

 

Τέλος, ο Σταύρος Θεοδωράκης θυμήθηκε όταν βρήκε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Νίκο Παππά έξω από το γραφείο του Τσίπρα, «μεθυσμένους από τη συγκρότηση κυβέρνησης», οι οποίοι του αποκάλυψαν ότι σχηματίστηκε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου.

