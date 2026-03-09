Πολιτική

Θερμή υποδοχή Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη και Μακρόν: Οι εναγκαλισμοί και τα χαμόγελα στην Πάφο

Οι εικόνες από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποτύπωσαν τον στενό συντονισμό Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, την ημέρα της επίσκεψης Μακρόν στην Κύπρο, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο (Πηγή φωτογραφίας: Yiannis Kourtoglou / REUTERS)

Τη στενή στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας αποτύπωσαν οι εικόνες που καταγράφηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι θερμοί εναγκαλισμοί των κκ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και το ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα της υποδοχής προσέδωσαν ισχυρό συμβολισμό στη συνάντηση των τριών ηγετών στην Κύπρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, την ημέρα της επίσκεψης Μακρόν στην Κύπρο, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο (Πηγή φωτογραφίας: Yiannis Kourtoglou / REUTERS)
Χριστοδουλίδης και Μακρόν
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, στο πλαίσιο επίσκεψης που σηματοδοτεί τη στήριξη της Γαλλίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones, εν μέσω της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Gonzalo Fuentes / Pool)
Χριστοδουλίδης και Μακρόν
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, στο πλαίσιο επίσκεψης που σηματοδοτεί τη στήριξη της Γαλλίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones, εν μέσω της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν (Πηγή φωτογραφίας: AP Photo / Petros Karadjias)
Χριστοδουλίδης και Μακρόν
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, στο πλαίσιο επίσκεψης που σηματοδοτεί τη στήριξη της Γαλλίας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones, εν μέσω της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Gonzalo Fuentes / Pool)
Μητσοτάκης και Μακρόν
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)
Μακρόν και Μητσοτάκης
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Αθήνα και Παρίσι επιδιώκουν να αναδείξουν ότι η κοινή παρουσία των Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο δεν συνιστά μόνο μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά και μια παρέμβαση ουσίας, με σαφές πολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα. Η υποδοχή από τον Νίκο Χριστοδουλίδη επιβεβαίωσε το κλίμα στενού συντονισμού μεταξύ των τριών πλευρών, την ώρα που η Λευκωσία βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις για την τριμερή συνάντηση Μακρόν, Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη

 

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Γαλλία πρωτοστατούν στην ευρωπαϊκή ασπίδα ασφαλείας που αναπτύσσεται γύρω από τη Μεγαλόνησο. Η Αθήνα ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε στο πλευρό της Λευκωσίας στέλνοντας τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και μαχητικά αεροσκάφη F-16, κίνηση που λειτούργησε ως προπομπός ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να συνδράμουν τη Μεγαλόνησο. Από γαλλικής πλευράς, στην Κύπρο κατέπλευσε φρεγάτα ενώ ανοιχτά της Κρήτης βρίσκεται το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
93
76
71
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Νικολόπουλος, Βερλέκης, Πελεγρίνης, Μανίκας, Μυρίσης και Σιγαλός στο δεύτερο κύμα διεύρυνσης – Τα νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν
Νέα πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού και του συνδικαλισμού στη σύνθεση της Επιτροπής – Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2026 παρουσία Ανδρουλάκη
ΠΑΣΟΚ
Μαρινάκης για F-16 στα κατεχόμενα: Το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφαση να προστατεύσουμε την Κύπρο
Ερωτηθείς για τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα να λάβει νέα μέτρα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο
Παύλος Μαρινάκης
Μακρόν, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στέλνουν μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης στην Κύπρο
Εκτός από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Βρετανία (οι βάσεις της οποίας είναι στόχος drones), τις τελευταίες ημέρες, με ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, ενισχύουν την Κύπρο και η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo