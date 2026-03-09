Θερμή υποδοχή Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη και Μακρόν: Οι εναγκαλισμοί και τα χαμόγελα στην Πάφο

Τη στενή στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας αποτύπωσαν οι εικόνες που καταγράφηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι θερμοί εναγκαλισμοί των κκ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και το ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα της υποδοχής προσέδωσαν ισχυρό συμβολισμό στη συνάντηση των τριών ηγετών στην Κύπρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθήνα και Παρίσι επιδιώκουν να αναδείξουν ότι η κοινή παρουσία των Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο δεν συνιστά μόνο μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά και μια παρέμβαση ουσίας, με σαφές πολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα. Η υποδοχή από τον Νίκο Χριστοδουλίδη επιβεβαίωσε το κλίμα στενού συντονισμού μεταξύ των τριών πλευρών, την ώρα που η Λευκωσία βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις για την τριμερή συνάντηση Μακρόν, Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Γαλλία πρωτοστατούν στην ευρωπαϊκή ασπίδα ασφαλείας που αναπτύσσεται γύρω από τη Μεγαλόνησο. Η Αθήνα ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε στο πλευρό της Λευκωσίας στέλνοντας τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και μαχητικά αεροσκάφη F-16, κίνηση που λειτούργησε ως προπομπός ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να συνδράμουν τη Μεγαλόνησο. Από γαλλικής πλευράς, στην Κύπρο κατέπλευσε φρεγάτα ενώ ανοιχτά της Κρήτης βρίσκεται το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».