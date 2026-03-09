Στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση με Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη – Live εικόνα

Με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα πραγματοποιείται η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η ένταση με το Ιράν επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Λίγα λεπτά μετά τον Έλληνα πρωθυπουργό στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου προσγειώθηκε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας. Μετά τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών που αναμένονται να πραγματοποιηθούν περί τις 14:45, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» που περιπολεί ανοιχτά της Κύπρου. Δείτε live όλες τις εξελίξεις.
Ξεκινά η τριμερής συνάντηση χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων.
Και οι τρεις ηγέτες βρίσκονται στην αίθουσα της αεροπορικής βάσης όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής.
Οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που θα τους μεταφέρει στον χώρο της αεροπορικής βασης που θα πραγματοποιηθεί η τριμερής.
Αγκαλιές και θερμή υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ο Εμανουέλ Μακρόν αποβιβάζεται από το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Τον καλωσόρισε στην Κύπρο ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Από λεπτό σε λεπτό η αποβίβαση του Εμανουέλ Μακρόν από το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Έτοιμος για να τον υποδεχθεί ο Κύπριος πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος πρόεδρος διασχίζουν την πίστα του στρατιωτικού αεροδρομίου της Πάφου και αναμένουν το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη που τον υποδέχτηκε.
Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος έχει προσγειωθεί στην αεροπορική βάση της Πάφου και σε λίγα λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποβιβαστεί και θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Η συνάντηση των τριών ηγετών θα πραγματοποιηθεί πρώτα σε μια αλλαγή στο πρόγραμμα και στη συνέχεια θα γίνει το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Αθήνα και Παρίσι δίνουν το «παρών» στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο κορυφής, σε μια έκτακτη τριμερή με τη Λευκωσία, η οποία αποτυπώνει τον στενό συντονισμό των τριών πλευρών απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφίχθη πριν από λίγο στην Πάφο, όπου τον υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο πρωθυπουργός και ο Κύπριος πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα ελληνικά μαχητικά που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Στη συνέχεια αναμένεται η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν και αμέσως μετά η τριμερής συνάντηση, κατά την οποία οι τρεις ηγέτες θα προχωρήσουν σε ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων. Μετά το πέρας των συνομιλιών θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων».
Το στίγμα της ελληνικής στάσης είχε δώσει ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι «μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του». Όπως επισήμανε, το παράδειγμα της Αθήνας ακολούθησαν και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο. Οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών υπολογίζονται περί τις 14.45, ενώ αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη δεύτερη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια.
Υπενθυμίζεται ότι στη βάση της Πάφου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τέσσερα ελληνικά F-16, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο, ενώ στα ανοιχτά της Μεγαλονήσου αναπτύσσονται δύο ελληνικές φρεγάτες, ανάμεσά τους και η «Κίμων», η πρώτη Belharra του ελληνικού στόλου. Από γαλλικής πλευράς, στην Κύπρο έχει καταπλεύσει φρεγάτα, ενώ στη Μεσόγειο βρίσκεται και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».
Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου έχει φτάσει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενώ σε λίγα λεπτά αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λίγο αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Καλησπέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Γαλλίας. Η συνάντηση Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση της Πάφου και στο επίκεντρό της θα τεθούν οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.