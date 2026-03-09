Πολιτική

Στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση με Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη – Live εικόνα

Ο Κύπριος πρόεδρος επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Γάλλο πρόεδρο που προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση της Πάφου λίγο μετά τις 13:00
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα πραγματοποιείται η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η ένταση με το Ιράν επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Λίγα λεπτά μετά τον Έλληνα πρωθυπουργό στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου προσγειώθηκε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας. Μετά τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών που αναμένονται να πραγματοποιηθούν περί τις 14:45, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» που περιπολεί ανοιχτά της Κύπρου. Δείτε live όλες τις εξελίξεις.

12:36 | 09.03.2026
Δείτε live εικόνα

13:36 | 09.03.2026
13:36 | 09.03.2026
13:33 | 09.03.2026
13:31 | 09.03.2026

REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

13:29 | 09.03.2026
Εικόνες από την υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

13:27 | 09.03.2026
Την ημέρα της τριμερούς η Τουρκία έστειλε 6 F-16 στα Κατεχόμενα
F16 Κύπρος
Τσελίκ: Στείλαμε F-16 στα κατεχόμενα για «ισορροπία δυνάμεων» στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Άγκυρα
13:27 | 09.03.2026
13:26 | 09.03.2026
Οι πρώτες εικόνες με τους τρεις ηγέτες πριν την έναρξη της τριμερούς
13:23 | 09.03.2026
Η αγκαλιά του Εμανουέλ Μακρόν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

13:20 | 09.03.2026

Ξεκινά η τριμερής συνάντηση χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων.

13:20 | 09.03.2026

Και οι τρεις ηγέτες βρίσκονται στην αίθουσα της αεροπορικής βάσης όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής.

13:17 | 09.03.2026

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης καλωσορίζει τον Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο / REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

13:16 | 09.03.2026
Η στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν κατεβαίνει από το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος
13:14 | 09.03.2026
Η θερμή υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

13:13 | 09.03.2026
Ο θερμός εναγκαλισμός Μακρόν - Χριστοδουλίδη
13:11 | 09.03.2026

Οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που θα τους μεταφέρει στον χώρο της αεροπορικής βασης που θα πραγματοποιηθεί η τριμερής.

13:11 | 09.03.2026

Αγκαλιές και θερμή υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

13:08 | 09.03.2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποβιβάζεται από το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Τον καλωσόρισε στην Κύπρο ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

13:03 | 09.03.2026
Ο θερμός εναγκαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

13:02 | 09.03.2026
Άλλη μια φωτογραφία από την άφιξη του πρωθυπουργού στην αεροπορική βάση της Πάφου

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

13:01 | 09.03.2026

Από λεπτό σε λεπτό η αποβίβαση του Εμανουέλ Μακρόν από το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Έτοιμος για να τον υποδεχθεί ο Κύπριος πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση.

12:59 | 09.03.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην πίστα του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Πάφο

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

12:58 | 09.03.2026

 REUTERS/Yiannis Kourtoglou

12:56 | 09.03.2026

 REUTERS/Yiannis Kourtoglou

12:55 | 09.03.2026
Το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου προσγειώνεται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου
12:54 | 09.03.2026
12:51 | 09.03.2026
Η στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποβιβάζεται από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος
12:51 | 09.03.2026
Προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Εμανουέλ Μακρόν
12:47 | 09.03.2026

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος πρόεδρος διασχίζουν την πίστα του στρατιωτικού αεροδρομίου της Πάφου και αναμένουν το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου.

12:45 | 09.03.2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη που τον υποδέχτηκε.

12:42 | 09.03.2026

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος έχει προσγειωθεί στην αεροπορική βάση της Πάφου και σε λίγα λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποβιβαστεί και θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

12:40 | 09.03.2026
Αλλαγή προγράμματος - Πρώτα η τριμερής και μετά η συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη

Η συνάντηση των τριών ηγετών θα πραγματοποιηθεί πρώτα σε μια αλλαγή στο πρόγραμμα και στη συνέχεια θα γίνει το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

12:40 | 09.03.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου
12:38 | 09.03.2026
Τριμερής με μηνύματα και ισχυρούς συμβολισμούς

Αθήνα και Παρίσι δίνουν το «παρών» στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο κορυφής, σε μια έκτακτη τριμερή με τη Λευκωσία, η οποία αποτυπώνει τον στενό συντονισμό των τριών πλευρών απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφίχθη πριν από λίγο στην Πάφο, όπου τον υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο πρωθυπουργός και ο Κύπριος πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα ελληνικά μαχητικά που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Στη συνέχεια αναμένεται η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν και αμέσως μετά η τριμερής συνάντηση, κατά την οποία οι τρεις ηγέτες θα προχωρήσουν σε ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων. Μετά το πέρας των συνομιλιών θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων».

Το στίγμα της ελληνικής στάσης είχε δώσει ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι «μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του». Όπως επισήμανε, το παράδειγμα της Αθήνας ακολούθησαν και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο. Οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών υπολογίζονται περί τις 14.45, ενώ αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη δεύτερη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι στη βάση της Πάφου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τέσσερα ελληνικά F-16, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο, ενώ στα ανοιχτά της Μεγαλονήσου αναπτύσσονται δύο ελληνικές φρεγάτες, ανάμεσά τους και η «Κίμων», η πρώτη Belharra του ελληνικού στόλου. Από γαλλικής πλευράς, στην Κύπρο έχει καταπλεύσει φρεγάτα, ενώ στη Μεσόγειο βρίσκεται και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».

12:37 | 09.03.2026

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου έχει φτάσει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενώ σε λίγα λεπτά αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λίγο αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

12:34 | 09.03.2026
Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο για την τριμερή με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Καλησπέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Γαλλίας. Η συνάντηση Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση της Πάφου και στο επίκεντρό της θα τεθούν οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πολιτική
