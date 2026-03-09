Στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση με Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη – Live εικόνα

Τριμερής με μηνύματα και ισχυρούς συμβολισμούς

Αθήνα και Παρίσι δίνουν το «παρών» στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο κορυφής, σε μια έκτακτη τριμερή με τη Λευκωσία, η οποία αποτυπώνει τον στενό συντονισμό των τριών πλευρών απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφίχθη πριν από λίγο στην Πάφο, όπου τον υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο πρωθυπουργός και ο Κύπριος πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα ελληνικά μαχητικά που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Στη συνέχεια αναμένεται η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν και αμέσως μετά η τριμερής συνάντηση, κατά την οποία οι τρεις ηγέτες θα προχωρήσουν σε ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων. Μετά το πέρας των συνομιλιών θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων».

Το στίγμα της ελληνικής στάσης είχε δώσει ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι «μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του». Όπως επισήμανε, το παράδειγμα της Αθήνας ακολούθησαν και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο. Οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών υπολογίζονται περί τις 14.45, ενώ αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη δεύτερη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι στη βάση της Πάφου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τέσσερα ελληνικά F-16, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο, ενώ στα ανοιχτά της Μεγαλονήσου αναπτύσσονται δύο ελληνικές φρεγάτες, ανάμεσά τους και η «Κίμων», η πρώτη Belharra του ελληνικού στόλου. Από γαλλικής πλευράς, στην Κύπρο έχει καταπλεύσει φρεγάτα, ενώ στη Μεσόγειο βρίσκεται και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ».