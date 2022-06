Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ευχαρίστησε με ένα θερμό μήνυμα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σαρλ Μισέλ με tweet αναφέρθηκε στο κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και την σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενεργό προεδρία στη Σύνοδο Κορυφής SEECP. Διαδραματίζετε κεντρικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα σε μια κομβική περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Thank you @kmitsotakis for your active chairmanship of the #SEECP summit.



You play a pivotal role in promoting cooperation in this key region for European #peace and #stability pic.twitter.com/8UYdQmsuwe