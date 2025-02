Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν – Του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του

Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αφορμή για την επικοινωνία ήταν τα γενέθλια του Τούρκου προέδρου Ερντογάν.

Όπως ανέφερε εξάλλου η Τουρκική προεδρία σε ανάρτησή της στο X/Twitter «ο πρόεδρος Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την συνομιλία συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως και για περιφερειακά και διεθνή θέματα.

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ευχήθηκε στον πρόεδρο Ερντογάν ευτυχισμένα γενέθλια».

President @RTErdogan spoke by phone with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece.



The call addressed the Türkiye-Greece relations as well as regional and global matters.



Prime Minister Mitsotakis wished President Erdoğan a happy birthday.