Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε την Παρασκευή (06.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, σε μια συγκυρία αυξημένης αστάθειας και έντονης διεθνούς ανησυχίας για την έκταση των επιπτώσεων της κρίσης.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία του στον Μαχμούντ Αμπάς για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, ενώ τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.