Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για τη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και έθεσε την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα
Μητσοτάκης και Μαχμούντ Αμπάς
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ραμάλα, με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, τον Δεκέμβριο του 2025 (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε την Παρασκευή (06.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, σε μια συγκυρία αυξημένης αστάθειας και έντονης διεθνούς ανησυχίας για την έκταση των επιπτώσεων της κρίσης.  

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία του στον Μαχμούντ Αμπάς για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, ενώ τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
173
156
73
61
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για Ιράν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τάσσεται υπέρ της διπλωματικής οδού
Η υφυπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι η ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο έχει προληπτικό χαρακτήρα και ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο
Επίθεση στην Τεχεράνη από αμερικανοϊσραηλινά πυρά, πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος να στηριχτεί από όλη την Ευρώπη, λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί στήριξη της Λευκωσία από το σύνολο της ΕΕ, απορρίπτει την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό
Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» πλέουν ανοιχτά της Λεμεσού, στην Κύπρο
Πλεύρης: Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση – Κεντρικά θέματα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στην Ευρώπη
Υπογράμμισε ότι η προστασία της εβραϊκής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των κρατών-μελών
Θάνος Πλεύρης
Κοντογεώργης για εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο, ακόμη αδιόρατες οι συνέπειες του πολέμου
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μιλά για ελέγχους στην αγορά, ετοιμότητα απέναντι σε πιθανές ανατιμήσεις στην ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ απορρίπτει τα σενάρια περί ελληνικής εμπλοκής σε επιθετικές ενέργειες
Καύσιμα
Αίτημα Κουτσούμπα στο ΥΠΠΟ για παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου στο ΚΚΕ με τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής
Στην επιστολή του προς τη Λίνα Μενδώνη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κάνει λόγο για τεκμήρια ιδιαίτερης ιστορικής βαρύτητας που πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης
Φωτογραφίες 200 της Καισαριανής
Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: Όσα ειπώθηκαν εκτός κάμερας για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, τους «πατριώτες της φακής» και τους γάμους των γιων του
Το κατώφλι του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή πέρασε στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής (06.03.2026) ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης...
Μητσοτάκης και Νατσιός
Μητσοτάκης σε Νατσιό: Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου, η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο, ενώ ο πρόεδρος της «Νίκης» ζήτησε μέτρα απέναντι στις συνέπειες του πολέμου για την ελληνική κοινωνία
Συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό, στην Βουλή (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Πύραυλοι Patriot τοποθετούνται στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν – Δύο F-16 θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο
Οι διαδοχικές επικοινωνίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή
συστοιχία Patriot
173
Newsit logo
Newsit logo