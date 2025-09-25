Το «c’est la vie» του Μητσοτάκη για την συνάντηση του Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ και οι πραγματικοί λόγοι που εκνεύρισαν τον Τούρκο πρόεδρο

Να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία επιδιώκει η Ελλάδα, προσδοκώντας τα νερά στο Αιγαίο να μην σηκώσουν ψηλά κύματα.

Παράλληλα όμως, η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι η επιδίωξη για διάλογο με την Τουρκία δεν σημαίνει υποχωρήσεις και αυτό ήταν και το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες το βράδυ (24.9.2025), από τη Νέα Υόρκη.

«C’est la vie» η απάντηση Μητσοτάκη στον εκνευρισμό της Άγκυρας

«Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν αυτό που κάνουμε, κάποιες φορές, προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, για την ακύρωση του τετ α τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο Εργοντάν επτά φορές από τότε που έγινα πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τι εκνεύρισε τον Ερντογάν;

Στην Αθήνα είναι εδραία η εκτίμηση ότι η κίνηση του Τούρκου προέδρου να αναβάλει τη συνάντηση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αντανακλά τον εκνευρισμό του για μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας, στο πλαίσιο της άσκησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την έλευση της Chevron για έρευνες και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης – η οποία στην πραγματικότητα ακυρώνει στην πράξη το παράνομο και άκυρο τουρκολυβικό μνημόνιο – την εκκίνηση των διαβουλεύσεων με την Τρίπολη για καθορισμό ΑΟΖ με την Ελλάδα, την ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα κ.α..

Προς επίρρωση της θέσης τους, παραπέμπουν στην ομιλία του Τούρκου προέδρου από το βήμα του ΟΗΕ, όπου μεταξύ άλλων απείλησε για το καλώδιο, δηλώνοντας ότι «δεν θα πετύχουν τα έργα που στην Ανατολική Μεσόγειο αποκλείουν την Τουρκία και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”».

«Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα για τη Chevron»

Η φράση λοιπόν που χρησιμοποίησε ο Κ. Μητσοτάκης «c’est la vie» (“έτσι είναι η ζωή”) ήταν ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα προχωρά απρόσκοπτα τους σχεδιασμούς της, ενώ όσον αφορά στην έλευση της Chevron δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Με το βλέμμα στη σημερινή συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Διπλωματικοί και κυβερνητικοί κύκλοι «χρεώνουν» ξεκάθαρα το «ναυάγιο» της συνάντησης των δύο ηγετών στην Τουρκική πλευρά και εκτιμούν ότι αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα για σκλήρυνση της στάσης της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα, προειδοποιώντας για νέο γύρο τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στη σημερινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον του Τούρκου προέδρου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως σε σχέση με το «παζάρι» της Άγκυρας για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F35.

Ραντεβού στην Κοπεγχάγη

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η όποια συνάντηση των δύο ηγετών το επόμενο διάστημα, θα γίνει σε φορτισμένο κλίμα. Πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα νέο τετ α τετ;

Το νωρίτερο στις 2 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, εφόσον ο Ερντογάν τηρήσει το πρόγραμμα και ταξιδέψει στη Δανία.

Μηνύματα υπέρ του διαλόγου

«Εμείς θα συνεχίσουμε και να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά το ένα δεν είναι προϋπόθεση του άλλου. Δηλαδή η πολιτική μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, αρέσει δεν αρέσει» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Action 24).

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών» δήλωσε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη Νέα Υόρκη, κρατώντας χαμηλούς τόνους μετά το «ναυάγιο» της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).