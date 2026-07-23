Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει

Σε ένα μεγάλο βήμα για την αμυντική θωράκιση της χώρας προχωρά η κυβέρνηση. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, δίνεται η τελική έγκριση για εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ», ύψους 4,3 δις ευρώ, «κορωνίδα» του οποίου είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση στην σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ανάβει το «πράσινο φως» για τον θόλο, τα C-390 Millenium, τα V-BAT, τα Heron, τα Vict κ.α. συστήματα που οδηγούν τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή.

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Τελική έγκριση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ύψους 3,5 δις ευρώ

Ο αντιαεροπορικός, αντιβαλλιστικός και anti-drone θόλος της χώρας, που αποτελεί το βασικό τμήμα για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», με εκτιμώμενο κόστος κοντά στα 3,5 δισεκ., είναι το μεγαλύτερο, ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο από όλα τα προγράμματα, καθώς αντικαθιστά την παλιά, με αποσπασματικά συστήματα, άμυνα, με μια κοινή δομή για ολόκληρη την επικράτεια.

Δημιουργείται μια ενιαία αρχιτεκτονική αεράμυνας, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροχήματα, περιφερόμενα πυρομαχικά, πυραύλους cruise, τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και σε χαμηλότερο επίπεδο, μικρού μεγέθους drones που επιχειρούν είτε αυτόνομα, είτε σε ομάδες.

Πρόγραμμα – «μαμούθ»

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας), που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, αναμένεται να εγκριθεί η προμήθεια τριών, νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium, δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron σε διαμόρφωση που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση οπλισμού, επιπλέον non-kinetic anti-drone συστήματα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, υποβρύχια οχήματα VICTA για τις Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, δέκα συστήματα V-BAT με συνολικά είκοσι αεροχήματα, μικροδορυφόροι επιτήρησης, βλήματα AGM-114R2 Hellfire για τα Apache, σύγχρονες διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης και τα νέα ισραηλινά sonar για τις τέσσερις φρεγάτες MEKO.

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Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πολυσύνθετα εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων ετών, με τα οποία υλοποιείται μια σειρά προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ελληνική συμμετοχή τουλάχιστον 25%

Κρίσιμης σημασίας για την Αθήνα ήταν και η συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία φέρεται να έχει «κλειδώσει» σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική συμμετοχή δεν περιορίζεται σε εργασίες υποστήριξης, συντήρησης ή κατασκευής απλών μεταλλικών υποσυγκροτημάτων αλλά και στην παραγωγή εκτοξευτών, ηλεκτρονικών τμημάτων, καλωδιώσεων, υποσυστημάτων διοίκησης και ελέγχου, όπως και πυρομαχικών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία δυνατότητας κατασκευής βλημάτων στην Ελλάδα.

Μητσοτάκης: «Πολυεπίπεδη αμυντική ασφάλεια»

«Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και στις προκλήσεις του αύριο» έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι παρέχει απόλυτη, πολυεπίπεδη αμυντική ασφάλεια στη χώρα, καλύπτοντας τόσο τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, όσο και τον κυβερνοχώρο.