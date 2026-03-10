Το «μοντέλο Ουκρανίας» επιστρέφει για να συγκρατήσει τις τιμές – Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα στήριξης απέναντι στο νέο «τσουνάμι» της ακρίβειας που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Το θέμα συζητήθηκε στη σύσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους υπουργούς Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, χθες (09.12.2026) το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα του πολέμου στο Ιράν επηρεάζει τους πάντες.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την Τετάρτη (11.03.2026), μετά δηλαδή την επιστροφή του πρωθυπουργού από το Παρίσι, όπου μεταβαίνει σήμερα για να συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια.

Στοχευμένες ενισχύσεις

Οι εισηγήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη κινούνται σε πολλές κατευθύνσεις, ωστόσο πηγές της κυβέρνησης ξεκαθαρίζουν ότι δεν συζητείται η λήψη γενικευμένων μέτρων, αλλά στοχευμένες ενισχύσεις κυρίως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

«Μοντέλο Ουκρανίας» – Προτεραιότητα στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Η βάση της «εργαλειοθήκης» που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι το μοντέλο που εφαρμόστηκε μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ένα από αυτά, που συζητείται να εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο σύνολο της αγοράς, το οποίο καταργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με έμφαση στα βασικά προϊόντα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων φέρεται να βρίσκεται και η πρόταση για μέτρα στήριξης στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, προκειμένου να μη μετακυλήσουν τις αυξήσεις του κόστους της ενέργειας στις τελικές τιμές των προϊόντων, κι έτσι στους πολίτες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν επεξεργαστεί σενάρια μηχανισμών μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, στο πρότυπο ευρωπαϊκών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης.

Στην «συρτάρι» βρίσκονται και εισηγήσεις για επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση φυσικού αερίου, επίδομα καυσίμων (Fuel Pass), επίδομα ακρίβειας και η αύξηση επιδόματος θέρμανσης, με αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης να επισημαίνουν πως αυτή τη στιγμή δεν συζητείται η προώθηση αυτού του πακέτου μέτρων.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Παράλληλα με τα μέτρα στήριξης, το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει έμφαση στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, κυρίως σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, με επιβολή τσουχτερών προστίμων για όσους κερδοσκοπούν.

Χατζηδάκης: «Θα κινηθούμε γρήγορα»

«Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν «Αρμαγεδδώνα» συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022 έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην εκπομπή Live News, στο MEGA.

«Προτεραιότητα είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων» τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά» πρόσθεσε με έμφαση.

Έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο ανά βαρέλι – Οι ανησυχίες της κυβέρνησης

Την ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο επιτείνει το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν, η τιμή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι, κάτι που εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες…

Αυτό, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οδηγεί σε αναζωπύρωση του πληθωρισμού, νέα συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και σε αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους κλάδους της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής και των μεταφορών.

Και ένα νέο κύμα ακρίβειας είναι ακριβώς το σενάριο που θα ήθελε να «ξορκίσει» η κυβέρνηση, καθώς θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την δυσαρέσκεια των πολιτών, οι οποίοι, σταθερά στις δημοσκοπήσεις, την ιεραρχούν ως «νούμερο ένα» πρόβλημα στην καθημερινότητα τους.