Το παρασκήνιο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Πρόσχημα η ενόχληση της Τουρκίας

Εμμέσως πλην σαφώς, λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη προανήγγειλε πως η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακυρώνεται.

Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για να βρεθεί μία νέα ώρα σήμερα Τετάρτη (24.9.2025) για το τετ α τετ των δύο ηγετών, μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας χθες το απόγευμα για αναβολή της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λόγω της συμμετοχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάσκεψη που θα οργάνωνε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλαιστινιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δικαιολογίες Ερντογάν μέσω φιλοκυβερνητικής εφημερίδας

Αργά το βράδυ όμως ένα δημοσίευμα της Μιλιέτ έδειχνε ξεκάθαρα τη ροή των γεγονότων. Ούτε λίγο – ούτε πολύ η Άγκυρα διαμήνυε μέσω της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας ότι η Ελλάδα παραβίασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε πρόωρα την ημέρα και την ώρα της συνάντησης, κάτι που δυσαρέστησε, όπως σημείωνε, την Τουρκία, προκαλώντας την αναβολή του τετ α τετ.

Η απάντηση της Αθήνας

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» ξεκαθάρισε τις πρώτες πρωινές ώρες (Ελλάδας) η ανώτατη κυβερνητική πηγή.

«Εμείς πάντα επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας»

«Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ (σήμερα, Τετάρτη).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» προσέθετε η ίδια πηγή.

Το παρασκήνιο του αιτήματος της Τουρκίας για αναβολή

Αρχικά, η Αθήνα δέχθηκε ως δικαιολογημένη την ανακοίνωση, από την πλευρά της Τουρκίας για αναβολή της συνάντησης των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν, λόγω της μίνι διάσκεψης που θα οργάνωνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στο Παλαιστινιακό.

Δεδομένου ότι η διάσκεψη είχε οριστεί για τις 13:30 (ώρα Νέας Υόρκης), και ενώ η συνάντηση των ηγετών Ελλάδας – Τουρκίας ήταν προγραμματισμένη για τις 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδας), η εικόνα της Αθήνας ήταν πως η Άγκυρα ζητούσε ξεκάθαρα αναβολή και όχι ματαίωση της συνάντησης.

Έτσι, το γραφείο του πρωθυπουργού ήταν μέχρι αργά χθες το βράδυ σε επικοινωνία με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου για να βρεθεί νέος χρόνος συνάντησης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η διάσκεψη υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιάμιση ώρας, και στο ενδιάμεσο ο Ρ.Τ. Ερντογάν είχε συναντήσεις με άλλους ξένες ηγέτες, και αργότερα και το δημοσίευμα της Μιλιέτ, δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη και Ερντογάν

Η Αθήνα μετρά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά από το ισχυρό ενδεχόμενο τελικά το τετ α τετ των δύο ανδρών να μην πραγματοποιηθεί, εν μέσω αναθέρμανσης της αναθεωρητικής ρητορικής της Άγκυρας και του «παζαριού» με τις ΗΠΑ για την προμήθεια αεροσκαφών F35.

Το πρόγραμμα πάντως και των δύο ηγετών σήμερα είναι βαρύ, με τον Ρ.Τ. Ερντογάν να αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη στις 18:00 το απόγευμα (ώρα Αμερικής), προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Σφιχτό» είναι και το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος στις 08:15 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10:30 έχει προγραμματίσει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ και στις 12:30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα και στις 15:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Τέλος, στις 20:30 έχει προγραμματιστεί ομιλία του στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Αντίστοιχα βαρύ και το πρόγραμμα του Τούρκου Προέδρου. Στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους, στις 13:00 συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στις 14:00 ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Στις 15:30 έχει προγραμματίσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong και στις 16:30 συνάντηση με Τούρκους δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει στις 18:00 για την Ουάσινγκτον.

«Σύγκρουση» κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσαν οι τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την αναβολή χθες της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Το Μέγαρο Μαξίμου κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να μιλήσουν για ακύρωση και να επιτεθούν στην κυβέρνηση πριν μάθουν τι συνέβη.

«Έστω ότι η Τουρκία αποφάσισε – υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ –, να ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; ‘Ο,τι είναι μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι οι θέσεις μας και η στάση μας μπορεί να ενοχλούν;» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (One).

«Από τη μια, μας λένε κυρίως τα κόμματα της άκρας Δεξιάς, ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε με τον πειρατή. Εμείς λέμε ότι ενώ συνομιλούμε, διεκδικούμε και κερδίζουμε» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να έχει επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια; Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να έχει υπογράψει ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία; Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να έχει προχωρήσει στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό; Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να έχει φέρει τη Chevron και την Exxon σε πολύ νευραλγικές περιοχές;» αναρωτήθηκε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.