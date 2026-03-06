Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην υπόθεση των υποκλοπών παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μπορεί για το ΠΑΣΟΚ ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή να σήμανε την «κατάπαυση του πυρός» στο εσωτερικό του και η εσωκομματική καταιγίδα να κόπασε προς το παρόν, του στέρησε όμως και μία άλλη, μοναδική ευκαιρία που του δόθηκε απλόχερα μετά από χρόνια δικαστικών και πολιτικών μαχών. Να αναδείξει, όσο εκτιμά ότι του άρμοζε, την υπόθεση των υποκλοπών, μετά και από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που δικαίωνε μεταξύ άλλων τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύουν να αφήσουν την ευκαιρία να χαθεί. Επιμένουν ότι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για συνέχιση του αγώνα μέχρι τέλους, ισχύει στο ακέραιο και κάνουν ό,τι μπορούν για να το αποδείξουν. Ήδη, την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαρτίου, το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, σε συνέχεια ακριβώς αυτής της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, μπαίνει σε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο ΕΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης.

Στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν σε όλους τους τόνους ότι όπως διαφάνηκε από το δικαστήριο, υπήρξε άμεση σχέση των κατηγορουμένων για τη χρήση του Predator με την ΕΥΠ και την κυβέρνηση της ΝΔ. «Είναι χαρακτηριστικό ότι με την απόφασή του το δικαστήριο ανοίγει ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ζητά από την Εισαγγελία τη διερεύνηση νέων υπόπτων, καθώς και αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κατασκοπείας», λένε. Όσο για το αίτημα που κατατέθηκε με την υποστήριξη της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καταψηφίστηκε -σημειώνουν- μόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει η ΝΔ, και την Ακροδεξιά Ομάδα των Κρατών και των Εθνών που συμμετέχει η «Εναλλακτική για τη Γερμανία».

Κατά τα λοιπά, στην Ελλάδα, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την υπόθεση ανοιχτή, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει ‘σαρώσει’ τα πάντα σε επίπεδο επικαιρότητας. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς αφενός υπενθύμισε ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο το 2022, αφετέρου ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος που κινήθηκε νομικά σε επίπεδο πολιτικών προσώπων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κάποιοι ιδιώτες έδρασαν μόνοι τους, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν πιστεύει ότι χωρίς πολιτική εντολή τέσσερις άνθρωποι αποφάσισαν να ελέγξουν το πολιτικό σύστημα». Τούτων δοθέντων, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως είτε έχουμε ένα παρακράτος το οποίο λειτουργούσε με την ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου που ήθελε να έχει ασφυκτικό έλεγχο του πολιτικού συστήματος, είτε έδρασε στη χώρα μία κατασκοπευτική οργάνωση και η κυβέρνηση δεν έκανε τις ενέργειες που έπρεπε για να μάθουμε τι συμβαίνει.

