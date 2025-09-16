Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το «σκληρό ροκ» κατά της κυβέρνησης – «Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή έχει αρχίζει»

«Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Ελένη Καλογεροπούλου

Ένα εικοσιτετράωρο μετά τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το εάν το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη είναι  κοστολογημένο ή όχι. 

«Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει» απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος εμφανίστηκε να επιμένει ότι το πρόγραμμα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι κοστολογημένο. 

Και πρόσθεσε:

«Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα , να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως “μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας”». 

«Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωσή του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών. Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση, έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα».

«Είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη. Απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους , την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ζητούν πάντως απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν:

Συμφωνεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημόσιου συμφερόντων; 

Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος;

Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων;

Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης;

Γιατί διαφωνεί με τις 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 

Γιατί έχει βάλει στόχο να εξοντώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

«Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», λένε χαρακτηριστικά  τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνουν:

«Ο κ. Μαρινάκης ας μην παριστάνει τον ανήξερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ενέκρινε δηλαδή μια κρατική υπηρεσία να παρανομεί».

