Το ΠΑΣΟΚ ζητεί «εξηγήσεις» στη Βουλή για τη συμφωνία Mercosur

Στη Βουλή φέρνει το ΠΑΣΟΚ τη συμφωνία Mercosur, με επτά βουλευτές του να ζητούν τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και την παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Τσιάρα, προκειμένου –όπως αναφέρουν– η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της.

Με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας την απουσία κάθε θεσμικής διαβούλευσης προ της συνυπογραφής της συμφωνίας Mercosur, η οποία, όπως τονίζουν, ελήφθη «χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της Βουλής και χωρίς διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και ιδιαίτερα με τους αγρότες».

Το ΠΑΣΟΚ, που έχει εκφράσει από την αρχή την αντίθεσή του στη συμφωνία Ε.Ε.– Mercosur, ζητεί από την κυβέρνηση να παρουσιάσει τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών.

Όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές, η άρση των δασμών και οι μεγάλες ποσοστώσεις εισαγωγών από τρίτες χώρες με χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής απειλούν την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών, οδηγώντας σε συμπίεση τιμών και απώλεια εισοδήματος, ιδίως για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Παράλληλα, εκφράζονται έντονοι προβληματισμοί για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων, λόγω της πιθανής χρήσης απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, ορμονών και μεθόδων εκτροφής.

«Η υπόσχεση περί αυστηρών ελέγχων ιχνηλασιμότητας δεν επαρκεί, όταν η ίδια η ελληνική πολιτεία αδυνατεί διαχρονικά να αντιμετωπίσει φαινόμενα ελληνοποιήσεων», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Εμμ. Χνάρης, Ελ. Βατσινά, Γ. Νικητιάδης, Τ. Νικολαΐδης, Φρ. Παρασύρης, Ανδρ. Πουλάς και Εμμ. Χριστοδουλάκης.