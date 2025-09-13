Το «χαρτί» του βέτο κραδαίνει η Ελλάδα στην Τουρκία για το αίτημα της να ενταχθεί στο πρόγραμμα Safe

«Ισχύουν στο ακέραιο οι δηλώσεις του πρωθυπουργού» δηλώνει στο newsit.gr αρμόδια διπλωματική πηγή, παραπέμποντας στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εφόσον η Τουρκία δεν πάρει πίσω την απειλή του casus belli, η κυβέρνηση της Ελλάδας θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Το αίτημα της Τουρκίας στην Κομισιόν για το αμυντικό πρόγραμμα υποβλήθηκε τον Ιούνιο και επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να το φέρει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διαδικασία για την επεξεργασία του αιτήματος της Τουρκίας θα είναι μακρά και περίπλοκη και για να εγκριθεί από το Συμβούλιο των 27 κρατών μελών απαιτείται ομοφωνία, κάτι που επιτεύχθηκε μετά από αίτημα της Ελλάδας.

«Ο δρόμος της Τουρκίας προς το SAFE περνάει από την Αθήνα»

«Ο δρόμος της Τουρκίας προς το SAFE περνάει από την Αθήνα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (ΕΡΤ). «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και να μπλοκάρει κάτι τέτοιο, και είναι δεδομένο ότι θα το κάνει, εφόσον (η Τουρκία) συνεχίζει και έχει λογική αναθεωρητισμού, με λίγα λόγια το casus belli» πρόσθεσε με έμφαση, τονίζοντας ότι η απειλή πολέμου είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο.

Με «ασπίδα» και το άρθρο 16

Σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα έγκρισης κάποιου δανείου προς κοινοπραξία η οποία θα περιλαμβάνει την Τουρκία, η Αθήνα έχει στο διπλωματικό της «οπλοστάσιο» της και το άρθρο 16 του κανονισμού. Σε ειδική παράγραφο υπάρχει η ρητή αναφορά στην ανάγκη συνεκτίμησης των συμφερόντων ασφαλείας και άμυνας των κρατών – μελών της ΕΕ.

Με άλλα λόγια, υπάρχει η πρόβλεψη ότι αν μία χώρα, εν προκειμένου η Τουρκία, απειλεί ευρωπαϊκή χώρα και υπονομεύει την ασφάλεια στην Ευρώπη, δεν μπορεί να τύχει των ευεργετικών προβλέψεων του προγράμματος Safe.

Στα 800 εκατ. η πρόβλεψη για την Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα Safe της ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα χαμηλότοκων δανείων για επενδύσεις στην άμυνα, είναι ύψους 150 δισ. ευρώ, και με βάση την κατανομή, όπως έχει ανακοινωθεί, στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Τα τρίτα κράτη, όπως η Τουρκία, έχουν δύο δυνατότητες. Είτε να συμμετάσχουν με ποσοστό έως 35% υπό συγκεκριμένους όρους, είτε αν θέλουν να ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό των κοινοπραξιών με ευρωπαϊκές εταιρείες, να προχωρήσουν σε διμερή συμφωνία με την ΕΕ. Κάτι αντίστοιχο έχει ήδη πράξει το Ηνωμένο Βασίλειο.