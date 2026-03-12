Το ΥΠΕΞ απαντά στην Τουρκία: «Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη»

Άμεση η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην νέα ανακοίνωση – πρόκληση της Τουρκίας σχετικά με την μεταφορά των Patriots στην Κάρπαθο αλλά και των μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σχολίασε σήμερα (13.02.2026) πως οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες ενώ ξεκαθάρισε πως η κατοχή της Τουρκίας δεν νομιμοποιεί στρατιωτικές κινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», σχολίασε αρχικά.

Σχετικά με την αποστολή μαχητικών στα κατεχόμενα της Κύπρου, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή στρατιωτικής δύναμης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον όταν απειλείται η ασφάλεια της Κύπρου», σχολίασε ενώ τόνισε πως «η συνδρομή της Αθήνας προς τη Λευκωσία έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα.

Ξεκαθαρίστηκε μάλιστα πως η Κύπρος αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, παρά την επί 52 χρόνια τουρκική κατοχή.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Το ΥΠΑΜ της Τουρκίας σχολίασε σε ανακοίνωσή του πως η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο θεωρείται παράνομη ενέργεια που παραβιάζει το καθεστώς των νησιών, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αναλυτικά:

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».