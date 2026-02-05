Πολιτική

Τουρκία για συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Θα εξεταστούν όλες οι διαστάσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων»

Χαμηλές προσδοκίες από την Αθήνα, καθώς δε «βλέπει» αυτή τη στιγμή σημείο σύγκλισης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI)

Στην επισήμανση ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις «θα εξεταστούν σε όλες τις διαστάσεις τους» κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στις 11 Φεβρουαρίου 2026, προχώρησε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η ατζέντα της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας περιλαμβάνει τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν -όπως αναφέρει- θα τεθούν «οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών», ενώ προγραμματίζεται και η υπογραφή διαφόρων συνεργασιών.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται πως η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί «υπό την προεδρία του προέδρου μας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών», ενώ γίνεται λόγος για ανταλλαγή απόψεων όχι μόνο για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

 

Μικρό καλάθι κρατάει η Αθήνα για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν 

Από ελληνικής πλευράς, η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αντιμετωπίζεται με νηφαλιότητα και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Όπως έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση, στόχος παραμένει η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, ακόμη και εν μέσω συνθηκών αβεβαιότητας και αστάθειας.

Είναι ξεκάθαρο όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλα αυτά Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προσβλέποντας σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

