Τουρκικά ΜΜE: Η Τουρκία στην ατζέντα της συνάντησης Δένδια και Κατζ στην Αθήνα

Η Milliyet κάνει λόγο για «σαφή ένδειξη ανησυχίας για την αυξανόμενη στρατιωτική και στρατηγική ισχύ της Άγκυρας»
Νίκος Δένδιας και Ίσραελ Κατζ
Συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σαφείς αιχμές για την Άγκυρα βλέπουν τουρκικά ΜΜΕ στις δηλώσεις των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, Νίκου Δένδια και  Ίσραελ Κατζ, μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα (20.01.2026) στην Αθήνα.

Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ της Milliyet, με τον «Η Τουρκία ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης στην Αθήνα». Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, ως κίνηση με σαφή στόχευση απέναντι στην Άγκυρα και την «αυξανόμενη στρατιωτική και τεχνολογική της ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Milliyet ερμηνεύει τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί σταθερότητας, διεθνούς δικαίου και κυριαρχικών δικαιωμάτων ως έμμεσες αιχμές προς την Τουρκία και ως προσπάθεια της Αθήνας να θεμελιώσει πολιτικά τα αμυντικά της αντανακλαστικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, ο οποίος -όπως σημειώνει η τουρκική εφημερίδα- μίλησε για επιτάχυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα και προειδοποίησε ότι «όσοι ονειρεύονται αυτοκρατορίες στην περιοχή θα μας βρουν μπροστά τους». Η Milliyet ερμήνευσε τη δήλωση αυτή ως «σαφή ένδειξη ανησυχίας για την αυξανόμενη στρατιωτική και στρατηγική ισχύ της Άγκυρας».

«Η προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αναδειχθεί ως μια νέα προσπάθεια εξισορρόπησης δυνάμεων ενόψει της αυξανόμενης αποτρεπτικής επιρροής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει η Milliyet.

Σε εκτενή ρεπορτάζ τους, το CNN Turk και η Turkiye Today επίσης παρουσιάζουν τις δηλώσεις των δύο υπουργών, επισημαίνοντας πως Ελλάδα και Ισραήλ επιβεβαιώνουν την περαιτέρω εμβάθυνση των  στρατηγικών τους σχέσεων. Η Daily Sabah, από την άλλη, υποστηρίζει ότι οι εντεινόμενοι δεσμοί των δύο χωρών ενδέχεται να βλάψουν την προσέγγιση της Τουρκίας με την Ελλάδα.

