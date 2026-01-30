Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο Σωκράτης Φάμελλος στην Τούμπα με ένα λευκό τριαντάφυλλο

Με ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τίμησε τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μαζί με τον Σωκράτη Φάμελλο, τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ τίμησαν οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, καθώς και στελέχη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανάρτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε «συγκλονισμένος» από την απώλεια των φιλάθλων, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για ανθρώπους που «ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους» και ότι ένα ταξίδι «για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι σκέψεις του βρίσκονται στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, «στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο», υπογραμμίζοντας ότι «πόνος και απώλεια δεν χωρούν σε λόγια» και πως «καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι «οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε», καταλήγοντας πως «όλη η Ελλάδα πενθεί» και «πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους.

Ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο.

Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε.

Όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»