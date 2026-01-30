Τραγωδία στη Βιολάντα: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση – Fake news, σενάρια συνωμοσίας και «τυμβωρυχίες» βλέπει το Μαξίμου

Κλιμακώνεται ημέρα με την ημέρα η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τη αντιπολίτευση για την έκρηξη και τους θανάτους στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Το Μέγαρο Μαξίμου ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, καθώς διαβλέπει ένα νέο πεδίο για εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με στόχο την αποκόμιση πολιτικού οφέλους. Ξεκάθαρα η κυβέρνηση μιλά για σενάρια συνωμοσίας στην τραγωδία της Βιολάντα, παρόμοια με αυτά με τα ξυλόλια στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και για «τυμβωρυχίες».

Π. Μαρινάκης: «Είναι ξεφτίλα…»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρές εκφράσεις «ξεφτίλα τους» είπε. «Γιατί είναι ξεφτίλα πάνω στο θάνατο των ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πάνω στην ανάγκη για επίρριψη ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη, να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για δημιουργία «κινήματος Τιμβωρύχων» που «παίζει τα ρέστα του».

«Κατά μέτωπο» επίθεση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απέκρουσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και επιχείρησε να αποδομήσει ένα προς ένα τα «κατηγορώ», εστιάζοντας καταρχάς στο θέμα της στελέχωσης της Επιθεώρησης Εργασίας στη Θεσσαλία, όπου συνέβη η πολύνεκρη τραγωδία, αλλά και σε όλη τη χώρα.

Τι απαντά η κυβέρνηση στα περί υποστελέχωσης της Επιθεώρησης Εργασίας

Απαντώντας σε όσα κόμματα υιοθετούν καταγγελία (του Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων) ότι στα Τρίκαλα υπάρχουν μόνο 4 στελέχη για ελέγχους στις επιχειρήσεις του νομού, η κυβέρνηση απαντά κατηγορηματικά ότι τα στοιχεία δεν είναι αληθή.

Παραπέμπει στα επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπηρετούν συνολικά 57 υπάλληλοι (…), με το έργο τους να ενισχύεται και από 36 ειδικούς επιθεωρητές και επιθεωρήτριες από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας.

«Άρα δεν ισχύει ότι 4 υπάλληλοι μόνο στα Τρίκαλα κάνουν ελέγχους στις επιχειρήσεις των Τρικάλων. Αυτό δεν ισχύει!» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση αποκρούει και τις αιτιάσεις για υποστελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις είναι καλυμμένες σε ποσοστό άνω του 90%.

«Οι οργανικές θέσεις είναι 995. Πόσες είναι καλυμμένες; 902. Ποσοστό ρεκόρ, με βάση τα δεδομένα του Δημοσίου, ειδικά μετά τα μνημόνια. Άνω του 90% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια, η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρηση Εργασίας, έχει «σημειώσει επαναλαμβανόμενα ιστορικά υψηλά στον αριθμό ελέγχων».

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι το 2018 έγιναν 54.294 έλεγχοι, καταλογίστηκαν 8.473 πρόστιμα και εισπράχτηκε ποσό 33,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 διενεργήθηκαν 79.000 έλεγχοι και από τα πρόστιμα εισπράχτηκαν περίπου 51 εκατ. ευρώ.

«Η Ελλάδα 3η χώρα στην ΕΕ με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα»

Στα «χαρακώματα» βρίσκεται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και για τον αριθμό των θανάτων σε εργατικά δυστυχήματα, με φόντο τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ότι μόνο το 2025 ανήλθαν στους 201.

Η κυβέρνηση απαντά ότι ο ακριβής αριθμός είναι 42 νεκροί, συν 5 περιπτώσεις που είναι υπό διερεύνηση, διευκρινίζοντας ότι τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν συνυπολογίζονται, σύμφωνα με την ευρωπαϊκό μεθοδολογία για την μέτρηση των δυστυχημάτων.

«Η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι η τρίτη χώρα (στην Ε.Ε.) με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας για «κίνημα των τυμβωρύχων», που «εργαλειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο».

Μάλιστα, τους κατηγόρησε ότι υιοθετούν άκριτα τις «ψευδείς πληροφορίες» για «ρεκόρ» θανάτων, ενός συγκεκριμένου συλλόγου εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον οποίο ο Π. Μαρινάκης τόνισε με έμφαση ότι Πρόεδρος είναι το πρόσωπο που «έγραψε το πρόγραμμα για την εργασία για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου».

«Το να προσπαθούν κάποιοι, στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, για να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του. Χαρακτηρίζονται για αυτό και θα είμαστε εμείς εδώ για να τους αποκαλύπτουμε την ξεφτίλα τους» πρόσθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ανησυχία για διασπορά fake news

Η στρατηγική της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, δίνει έμφαση στο να μην μένει τίποτα αναπάντητο και κυρίως στο να αποτρέψει διασπορά fake news, τα οποία της στοίχισαν πολιτικά στην υπόθεση των Τεμπών.