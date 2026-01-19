Πολιτική

Τσιάρας για αγρότες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων: «Καλή και παραγωγική συζήτηση»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε ότι η συζήτηση διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Για μια αναλυτική και παραγωγική συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των εκπροσώπων των αγροτών έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (19.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τεχνικά, οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. 

«Είχαμε μια αναλυτική και παραγωγική συζήτηση, ήταν πολύωρη και μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. «Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής,. πχ για ηλεκτρικό ρεύμα και ΕΦΚ στην αντλία, την ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών», ανέφερε.

«Συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεργασία με τον πρωθυπουργό», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ότι υπήρξε σοβαρή προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. «Υπήρξε πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση, εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική. Θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας τα αιτήματα των αγροτών», ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας. 

 

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «το γενικό πλαίσιο έχει τεθεί» και πρόσθεσε πως «δεν θα αλλάξει κάτι με βάση τις εξαγγελίες την προηγούμενη εβδομάδα». «Ετέθησαν επιμέρους τεχνικά ζητήματα που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση», σημείωσε σε άλλο σημείο ο κ. Τσιάρας.

Όπως πρόσθεσε, μετά τη σημερινή συνάντηση «δίνεται η δυνατότητα και από την ομάδα των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν σε επιτροπές που θα επεξεργαστούν τα ζητήματα αυτά» και σημείωσε πως «η εισήγηση και η ανάλυση του πρωθυπουργού συνέβαλε στο να κατανοήσουν οι αγρότες πως η Κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους».

