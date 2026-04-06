Συμβαίνει τώρα:
Στις 11 το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού
Πολιτική

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο – Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές»

«Δεν θα σταματούσα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη - Εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ήμουν σε απόλυτη άγνοια», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Δεν έκανε τίποτα το παράνομο σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και έκανε γνωστό ότι είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε στον ΑΝΤ1 λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του με την οποία ζήτησε την άρση της ασυλίας του και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχουν κάποια περιστατικά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί στοιχειοθετούν την ίδια την πραγματικότητα. Αυτά που θα επιχειρήσω να σας πω, πάντα σε συνδυασμό με ό,τι εισφέρεται στη δικογραφία, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, γιατί είναι τα πραγματικά γεγονότα, είναι τα πραγματικά περιστατικά», ήταν τα λόγια του πρώην υπουργού.

Στην συνέχεια πρόσθεσε. «Τι συνέβη; Μετά τον Ιανό -γνωρίζετε τον Ιανό στην Καρδίτσα, που ήταν ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο- δημιουργήθηκαν αδιανόητες καταστροφές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που αφορούσαν ειδικότερα τη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά τον Ιανό λοιπόν, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου και συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο «πρασίνισμα». Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο, το οποίο δίνεται ως ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές; Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται εντός αρδευτικού δικτύου, όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται σε μία δεντροστοιχία ή σε θάμνους.

Τι είχε συμβεί μετά τον Ιανό; Είχαν συμβεί πολλές καταστροφές, είχαν γίνει πολλές επιχωματώσεις, με άλλα λόγια να μη φαίνεται η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού.

Ο συνεργάτης μου, με μεγάλη ευγένεια και χωρίς να πει απολύτως τίποτα -όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο- χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να του έχει πει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα ζητά ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει.

Στο τέλος της ημέρας όμως, επειδή δεν βρέθηκε κάποια λύση, ο ίδιος αγρότης, ο ίδιος ο γεωργός, αναγκάστηκε να βγάλει μόνος του τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει ότι όλα είναι εντάξει και να λάβει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”».

«Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο»

Εξήγησε ότι δεν έκανε κάτι παράνομο λέγοντας χαρακτηριστικά. «Πόσα είναι τα χρήματα τα οποία για 12 αγροτεμάχια θα έπαιρνε από το λεγόμενο «πρασίνισμα»; Ήταν 2.970 ευρώ, εάν θυμάμαι καλά. Πόσα θα έχανε εάν το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ή τα τρία που εφάπτονταν στο αρδευτικό κανάλι, έβγαιναν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης; Εάν ήταν ένα, θα ήταν 190 ευρώ, εάν ήταν το σύνολο των τριών, θα ήταν 429,14 ευρώ. Δεν είναι παράβαση […] Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν θα σταματούσα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη», είπε και συμπλήρωσε πως «εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ήμουν σε απόλυτη άγνοια».

Στην ερώτηση αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
186
121
100
96
Newsit logo
Newsit logo