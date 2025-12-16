Τσίπρας: «Όποιος εμμένει στο αριστερόμετρο και στα λάθη των άλλων, δεν έχει ψελλίσει τα δικά του λάθη»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του, «Ιθάκη» στην Πάτρα και έκανε νέα πολιτική παρέμβαση κατά την ομιλία του.

Η εκδήλωση έγινε σε πολυχώρο στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα. Με αφορμή το βιβλίο του, «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε και πάλι δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, για την οικονομική της πολιτική με αφορμή και την ψήφιση του Προϋπολογισμού στη Βουλή το βράδυ.

Με χειροκροτήματα και συνθήματα υποδέχτηκαν λίγο μετά τις 19:30 οι παρευρισκόμενοι τον Αλέξη Τσίπρα κατά της είσοδό του στον κατάμεστο πολυχώρο Royal, ενώ ο ίδιος με χαμόγελο, χαιρέτησε τον κόσμο.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου, μετά την πρώτη εκδήλωση στην Αθήνα και εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων που επαναφέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε, όπως και στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αθήνα, την ανάγκη για ένα «σοκ εμπιστοσύνης» και για μια «μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών», προκειμένου «να αλλάξει πορεία η χώρα».

Δείτε την εκδήλωση στην Πάτρα:

Η εκδήλωση

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:30. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα περίπου στις 20:50 και μίλησε για περίπου 1μιση ώρα. Στο πλάι του ήταν και η σύζυγός του Μπέττυ Μπαζιάνα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV και δημοσιογράφος.

Στο πάνελ της συζήτησης, που εστίασε στο ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, συμμετείχαν οι:

Βασίλης Αϊβαλής , επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Θεώνη Κουφονικολάκου , Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γιώργος Παππάς , πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Σιακαντάρης , συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

, συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός

Μάλιστα, απόντες ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκε απόψε το βράδυ, στη Βουλή.

Στήριξη στους αγρότες ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας, που στηρίζει ανοιχτά τον αγώνα τον αγροτών, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των χρημάτων που οφείλει προς τους αγρότες. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», βρέθηκε και αντιπροσωπεία αγροτών.

O κτηνοτρόφος Αποστόλης Νεμουτιάνος, με την έναρξη της εκδήλωσης ανέβηκε στο βήμα, και μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας ότι συμμετέχει στα μπλόκα των αγροτών.

Κατά την τοποθέτησή του μάλιστα, καταχειροκροτήθηκε στο Royal, ενώ ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό που τους έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε για το βιβλίο του ότι: «Η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς. Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει πια τελειώσει. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι έχουν τελειώσει».

Και συμπλήρωσε: «Ο λαός, οι πολίτες, η κοινωνία, που διεκδικεί μια πολιτική αλλαγής και προόδου, είναι σήμερα ο κοιμισμένος γίγαντας που μπορεί όλα να τα αλλάξει. Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα».

«Όποιος εμμένει στο αριστερόμετρο και στα λάθη των άλλων, δεν έχει ψελλίσει κάτι για τα δικά του λάθη», είπε, κατηγορώντας τα κόμματα της Αριστεράς για τη στάση τους.

Στην συνέχεια ανέφερε: «Η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες που μας κόστισαν, αλλά οδήγησαν την πατρίδα έξω από τα δεσμά που άλλοι της είχαν επιβάλει. Είναι ένα βιβλίο που θέλει να σκιαγραφήσει, έστω και σε αδρές γραμμές τη ρότα του αύριο. Και για αυτό πυροβολείται. Το κύμα της πολεμικής για το βιβλίο δεν σηκώθηκε μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο.

Έχει σχέση με το σήμερα και το αύριο, ότι οι ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας. Ότι οι γόνοι και τα τζάκια βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα. Ότι εμείς που δεν τελειώσαμε τα πανάκριβα σχολεία και πανεπιστήμια, όχι μόνο τα καταφέραμε αλλά σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι».

Αγρότες και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Νέος πατριωτισμός και τη διαφθορά: «Είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων. Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα. Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας, μια νέα ηθική διακυβέρνησης αλλά και μια νέα συλλογική κουλτούρα. Έναν νέο πατριωτισμό που σαν συλλογικό κύμα θα παρασύρει τη διαφθορά αλλά και την κοινωνική αδικία. Γιατί δεν είναι μόνο οι φραπέδες με τα ανοιχτά πουκάμισα. Πολλές φορές είναι και οι Εσπρέσσο με τα λευκά κολάρα και τις γραβάτες – και ίσως πολύ περισσότερο αυτοί- που λυμαίνονται τις συλλογικές δυνατότητες του τόπου μας, για να βγάζουν υπερκέρδη.

Ακούσαμε όλοι τον Αποστόλη, ένα νέο αγρότη, που αγωνίζεται με χιλιάδες συναδέλφους του στα μπλόκα της οργής, σε όλη τη χώρα. Όρους σύνδεσης πήραν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας. Για να γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι. Και οι αγρότες απέξω. Γιατί η κυβερνητική επιλογή ήταν να τους αφήσουν μόνους. Σχεδιασμός της σημερινής κυβέρνησης ήταν να επενδύσει σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές, σε αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στην κρίση. Στο real estate και στον τουρισμό. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας στον αυτόματο πιλότο. Για αυτό και τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης πήγανε σε τριάντα επιχειρήσεις. Στον αγροτικό τομέα μόνο το 4%

Οι αγρότες δίκαια εξεγείρονται. Αφού έχουν ρημάξει με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ σκόπιμα τη πλειοψηφία των φορολογούμενων προκειμένου να έχουν πλεόνασμα προεκλογικά και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα. Ε ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ας τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων. Ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν».

2019 VS 2025

Για την περίοδο κυβέρνησης ΝΔ ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Κάποιοι ξεχνάνε ότι η χώρα δε χρεοκόπησε το 2015. Η χώρα χρεοκόπησε από το 2008. Και αποτελειώθηκε από το 2012 ως το 2015. Δεν ζητούν μόνο το λόγο με τα τερατώδη ψέματα ότι εμείς ρίξαμε την Ελλάδα στα βράχια. Εμείς, όχι η κλεπτοκρατία και τα Greek statistics Ζητούν το λόγο και επί της οικονομίας. Η αλήθεια όμως είναι πεισματάρα. Αφού επιμένουν όμως στη σύγκριση, ας ρωτήσουν έναν μισθωτό πότε έπιανε περισσότερο ο μισθός του; Το 2019 ή σήμερα;

Ας ρωτήσουν πόσο ερχόντουσαν οι λογαριασμοί του ρεύματος τότε και σήμερα. Ποια κυβέρνηση υπήρξε πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ποια κυβέρνηση αντιμετώπισε πιο αποτελεσματικά τις κοινωνικές ανισότητες; Ποια κυβέρνηση υπήρξε πιο αποτελεσματική στα θέματα της υγείας; Ποια κυβέρνηση υπήρξε πιο αποτελεσματική στην Παιδεία; Ποια κυβέρνηση επέδειξε μεγαλύτερο σεβασμό στους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη; Τέλος, αλλά όχι έσχατο, αν τολμάνε ας ρωτήσουνε και ποια κυβέρνηση υπήρξε η πιο έντιμη;

Με κατηγορούνε πολλοί ότι είμαι σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση. Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Η κραυγή “να γίνει κάτι” αντηχεί απελπισμένα. Αναζητούν όλοι ελπίδα. Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς, για να υπάρξει υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Να θέλεις και να μπορείς. Αλλά καμία δεν υφίσταται. Στις εκδηλώσεις μας του ανυπόμονους θα πρέπει να τους κρατάμε στο φουαγιέ.

Το νέο κόμμα

Ο ΑλέξηςΤσίπρας αστειεύτηκε με κάποιους από το κοινό που τον προέτρεπαν να κάνει νέο κόμμα, τονίζοντας ότι: «Στις επόμενες εκδηλώσεις μας, τους ανυπόμονους πρέπει να τους κρατάμε στο φουαγιέ». Το κοινό αντέδρασε με χειροκρότημα, καθώς και όταν απεκάλεσε το κοινό «συντρόφους και συντρόφισσες».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε λέγοντας: «Ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει: Την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία. Τη δύναμη και το θάρρος να επιβάλλει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Έτσι ώστε εκείνοι που έχουν τα περισσότερα να καταβάλλουν τα περισσότερα. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά.

Χρειάζεται μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς. Με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών που μπορούν να γίνουν δυνάμεις αφύπνισης, αντίστασης και κινητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες και στους κλάδους της παραγωγής που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής.

Για μια νέα δυναμική, οργανωμένη από τα κάτω, που θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα, ικανό και αποφασισμένο να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να φέρει τη πολιτική αλλαγή. Έτσι που στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει.

Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Να απευθυνθούμε με το θάρρος του δίκιου στους πολίτες όλων των παρατάξεων, όπως και σε εκείνους που έχουν αποσυρθεί απογοητευμένοι. Οι ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΗΣ είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν.

Ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του βιβλίου παρέμεινε στον πολυχώρο για περίπου 1 ώρα και υπέγραψε τα βιβλία του κοινού και συζήτησε μαζί τους.