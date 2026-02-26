Τσούτσιας: Ο Μητσοτάκης επιλέγει να μην ακούει Σαμαρά και Καραμανλή – Καλώς ήρθε στον δρόμο της λογικής, τώρα είναι drill baby drill

Μετωπική κλιμάκωση λαμβάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνηση, στον απόηχο της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού για τους όρους της σύμβασης με την Chevron στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Μετά την αιχμηρή απάντηση του Μαξίμου, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, επανήλθε με δηλώσεις σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποφεύγει να απαντήσει «επί της ουσίας» και καλώντας την να επανεξετάσει τη στάση της πριν από την κύρωση της σύμβασης με την Chevron από τη Βουλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή του το απόγευμα της Πέμπτης (26.02.2026) στο OPEN, ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται «αμήχανη», επειδή –όπως είπε– «δεν υπάρχει απάντηση επί της ουσίας». Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε επικριτικά τη μετατόπιση της κυβερνητικής γραμμής σε θέματα ενέργειας και υδρογονανθράκων, σημειώνοντας πως «καλύτερα κάποιος να ανησυχεί από πριν παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, ανάλογα με το ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ». Παράλληλα, ειρωνεύτηκε τη στροφή της κυβέρνησης: «Καλώς ήρθε στον δρόμο της λογικής ο κ. Μητσοτάκης που απέρριπτε τους υδρογονάνθρακες και τώρα είναι “drill baby drill”», είπε χαρακτηριστικά.

Ανεβάζοντας και άλλο τους τόνους, ο Νίκος Τσούτσιας στάθηκε σε ρήτρα της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Chevron, υποστηρίζοντας ότι «το μήνυμα που περνάει αυτή η ρήτρα είναι ακριβώς αυτό που λέει η Τουρκία». Κατά τη διατύπωσή του, «είναι δυνατόν να μπαίνει όρος την τελευταία στιγμή που λέει ότι το οικόπεδο που θα γίνει εξόρυξη δεν είναι ακριβώς δικό μου αλλά του γείτονα», σε μια συγκυρία κατά την οποία –όπως υπογράμμισε– η Αγκυρα επιμένει πως ισχύει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Με βάση αυτή τη συλλογιστική, μίλησε για διατύπωση που «μιλάει για απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων οριοθετημένης περιοχής», τονίζοντας ότι πρόκειται για «δικό μας οικόπεδο, δύο για την ακρίβεια», που –όπως υποστήριξε– έχουν οριοθετηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά έθεσε ζήτημα θεσμικής και νομικής συνέπειας, λέγοντας ότι η σύμβαση προβλέπει εμπλοκή εταιρείας του Δημοσίου, η οποία «εκ του νόμου έχει αρμοδιότητα μόνο για περιοχές που η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή έχει κυριαρχικά δικαιώματα». Κατά τον ίδιο, το κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει «έναν όρο ανυπόστατο», ενώ έκανε λόγο και για «άλλον περίεργο όρο για τις συντεταγμένες». Στο ίδιο μήκος κύματος, υποστήριξε ότι «δεν έχει σημασία η δική μου άποψη αλλά η χώρα» και ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κρούει τον κώδωνα» για παράγραφο που «μπορεί να υποκρύπτει παραχώρηση δικαιωμάτων».

«Τυχαία μιλάνε Σαμαράς και Καραμανλής;»

Ο Νίκος Τσούτσιας συνέδεσε την τρέχουσα αντιπαράθεση και με την εσωκομματική διάσταση, λέγοντας ότι η διαγραφή Σαμαρά ήταν «επιλογή του πρωθυπουργού», ενώ υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει «να μην ακούει» δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Λέτε ο Αντώνης Σαμαράς τυχαία να έβγαλε αυτή την ανακοίνωση; Ο Κώστας Καραμανλής τυχαία μίλησε για κίνδυνο φινλανδοποίησης της χώρας; Λέτε απλά και μόνο να μιλάνε για να ενοχλήσουν κάποιον;» διερωτήθηκε. Παράλληλα, επικαλέστηκε το ζήτημα του καλωδίου στην περιοχή της Κάσου, λέγοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου ανέφερε πως «σταμάτησαν οι έρευνες λόγω παρέμβασης της Τουρκίας», θέτοντας το ερώτημα «λέει ψέματα η Κύπρος;».

Ο Σαμαράς καταθέτει τις απόψεις του για την πατρίδα

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Νίκος Τσιούτσιας ανέφερε ότι «έχετε μια συλλογιστική που οδηγεί στη μετωπική σύγκρουση με τον κ. Μητσοτάκη και είναι λάθος», προσθέτοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς «καταθέτει τις απόψεις του για την πατρίδα» και «το τι θα πράξει το σταθμίζει». Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε πως «θα ήταν καλό η κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της πριν κυρωθεί η σύμβαση», επιμένοντας ότι «δεν είναι το έγγραφο που αποκαλύπτει το πρόβλημα αλλά η ουσία του εγγράφου».

Τι λένε από την κυβέρνηση

Το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του, απάντησε ότι οι τοποθετήσεις Σαμαρά κινούνται «εκτός πραγματικότητας», υποστηρίζοντας ότι «κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες» και ότι οι επίμαχες ρήτρες συνιστούν συνήθη νομική πρόβλεψη προστασίας του Δημοσίου. Κυβερνητικές πηγές υπενθύμισαν, επίσης, ότι έχει εκκινήσει προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ Ελλάδας–Λιβύης, ενώ παραμένει σε ισχύ η μερική οριοθέτηση Ελλάδας–Αιγύπτου. Για τη διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου και τις αναφορές περί παρεμπόδισης, παρέπεμψαν στην ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ της 24ης Ιουλίου 2024, σύμφωνα με την οποία το ιταλικό πλοίο Ievoli Relume ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου «σύμφωνα με τον προγραμματισμό».