Όταν οι πόρτες του Λευκού Οίκου άνοιξαν και εμφανίστηκαν ο Τζο Μπάιντεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγοι παρατήρησαν τη γραβάτα του Αμερικανού προέδρου. Αλλά με την πάροδο της ώρας, η… γραβάτα και η ιστορία της, αποκαλύφθηκαν.

Για το τετ α τετ του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε μια γραβάτα που πάνω της είχε τις ελληνικές σημαίες. Μια γραβάτα που δεν ανήκε πάντα στον Τζο Μπάιντεν αλλά επέλεξε να τη φορέσει στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για συμβολικούς και επικοινωνιακούς λόγους.

Η γραβάτα του Αμερικανού προέδρου έχει ιστορία από το… 2017, όταν ο Τζο Μπάιντεν, ως πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είχε βρεθεί στην Ελλάδα στο περιθώριο της πρώτης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του οργανισμού Concordia που έγινε στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, σύμφωνα με την περιγραφή της φωτογραφίας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δημοσιογράφος των New York Times, Αχιλλέας Τσάλτας είπε στον Τζον Μπάιντεν ότι φοράει ωραία γραβάτα. Ο Αμερικανός πρώην αντιπρόεδρος αντέδρασε λέγοντας ότι φοράει την ελληνική του γραβάτα (σ.σ. μπλε με λευκές ρίγες) και σημείωσε ότι είναι μεν ωραία, αλλά είναι πιο ωραία του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, Τερενς Κουίκ.

Αμέσως γύρισε προς την πλευρά του κ. Κουίκ και του είπε: «Αλλάζουμε γραβάτες;». Ο Τέρενς Κουίκ δέχτηκε, ο ένας φόρεσε τη γραβάτα του άλλου.

Την… ανταλλαγή θυμήθηκε και ο Τέρενς Κουίκ ανεβάζοντας ξανά τα φωτογραφικά… ντοκουμέντα!

Η ανταλλαγή. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο ⁦@POTUS⁩. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία. Να προσθέσω ότι η γραβάτα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ του οίκου PAGONI. pic.twitter.com/wj4IU12k22