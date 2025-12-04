Βαρουφάκης για παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: «Έγραψε 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, έκανε και οντισιόν στο Παλλάς»

Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μιλώντας για όσα έγιναν στο Παλλάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε λόγο για μια οντισιόν στην οποία ήταν παρών «όλος ο διαλυμένος θίασος».

«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα (σ.σ. στον Τσίπρα), είναι υπερήφανος γι’ αυτό που έκανε. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας» ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στο Kontra Channel.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 πρόσθεσε… «Ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης. Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γιανης Βαρουφάκης, ο Αλέξης Τσίπρας «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του, κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφορά έκανε επίσης και για τα περί «πατριωτικής εισφοράς» από τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας «είναι σαν λέει στους χορηγούς του “δώστε και κάτι ρε παιδιά”. Όταν έβαζε 24% ΦΠΑ στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου, όλα εκείνα τα χαράτσια, αυτοί δεν ήταν πατριωτικοί φόροι;».