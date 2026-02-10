«Βγήκαν τα μαχαίρια» μεταξύ κυβέρνησης και Ευάγγελου Βενιζέλου: Στο ναδίρ οι σχέσεις τους

Νέο beef ξέσπασε στο πολιτικό σκηνικό, αυτή τη φορά μεταξύ του πρώην Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν πρωτοάνοιξε το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν τότε που ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κορυφαίος Συνταγματολόγος συν τοις άλλοις, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι η χώρα θα πρέπει «να καταστεί έστω και τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο», εκτιμώντας ότι τώρα δεν είναι. Ακολούθησε αρθρογραφία του Ευάγγελου Βενιζέλου στην «Καθημερινή», όπου έκανε λόγο για συνταγματικό λαϊκισμό και υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της, χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως “θώρακα”, καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κάπως έτσι, θέλησε να απαντήσει χθες (9.2.26), κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε ως οξύμωρο, ο εμπνευστής του «αμελλητί», της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν (σ.σ . τον Κυριάκο Μητσοτάκη) που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Θύμισε δε, ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουν όλοι την ίδια παραγραφή, ανεξάρτητα από το αν έχουν διατελέσει υπουργοί και υφυπουργοί ή όχι. «Αμ’ έπος, αμ’ έργον. Εδώ είναι η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση για να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και των κομμάτων η δίωξη ή μη ενός διατελέσαντος υπουργού ή υφυπουργού και πάει λέγοντας», είπε, καλώντας μάλιστα το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει.

«Ευχαριστώ για την τιμή, αλλά»

Η απάντηση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που εδώ και χρόνια δεν περιορίζεται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά αρέσκεται να μιλά ως να κινείται πλέον στο πεδίο της μεταπολιτικής, ήρθε λίγες ώρες αργότερα, από την εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και ήταν περίπου επί προσωπικού.

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί», είπε, παραδεχόμενος ότι η κοινωνία θέλει να αλλάξει αυτή η διάταξη, αλλά για να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. Θυμίζοντας πάντως ότι το 2019 η πλειοψηφία της ΝΔ είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει την εν λόγω διάταξη όπως ήθελε, αλλά δεν το έκανε, αφήνοντας την ευκαιρία να περάσει, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης πέρασε στην αντεπίθεση.

«Είναι σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ», είπε, ‘σηκώνοντας το γάντι’ που του είχε πετάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να έχει μόλις ανοίξει, η εν λόγω κόντρα κάθε άλλο παρά αναμένεται να λήξει σύντομα. Είναι, εξάλλου, ενδεικτική του σημείου στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου με τη νυν κυβέρνηση, που ενώ έχουν σημειώσει διάφορες διακυμάνσεις στο παρελθόν, σήμερα αγγίζουν το ναδίρ.