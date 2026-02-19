Πολιτική

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok μετά μουσικής Bad Bunny: Η συνάντηση με τον Γιοβάνοβιτς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά με χιούμορ στο δίλημμα «ποδόσφαιρο ή μπάσκετ» με στιγμιότυπα από την εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου
Νίκος Ανδρουλάκης και Γιοβάνοβιτς
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς (Πηγή φωτογραφίας: Tik Tok / @nikos.androulakis)

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει την απάντηση σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok από την εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, όπου έδωσε το «παρών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με πρόσωπα-σύμβολα του ελληνικού ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Ηλίας Πουρσανίδης και ο Βασίλης Τοροσίδης, ενώ εμφανίζεται και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στο βίντεο ξεχωρίζει η ανάλαφρη διάθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συνοδεύει την ανάρτηση με τη λεζάντα «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή», ενώ ως μουσική υπόκρουση έχει διαλέξει ένα τραγούδι του Bad Bunny.

@nikos.androulakis

Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

Στο τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά –με χιούμορ– ότι είναι «καλύτερος στο μπάσκετ» και το βίντεο κλείνει με στιγμιότυπο στο οποίο επιχειρεί και βάζει καλάθι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
316
196
132
109
99
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια, ενώ ο υπουργός Υγείας απάντησε επί προσωπικού και αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη στελέχωση και τις δαπάνες του νοσοκομείου
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας – Η θητεία είναι αγγαρεία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει
«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα Κασσελάκη: «Προεδροκεντρικό σχήμα» και «συνέδριο-παρωδία» καταγγέλλουν εκατοντάδες μέλη
Κείμενο αποχώρησης που διακινείται προς υπογραφή στο διαδίκτυο καταγγέλλει «υπονόμευση» συλλογικών διαδικασιών και «προεδροκεντρικό σχήμα», στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο
Στέφανος Κασσελάκης 10
Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»
Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης 74
Σύγκρουση στη Βουλή για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Η ΝΔ μιλά για «βία», η αντιπολίτευση για «φιέστα»
: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη από «νοσηρές μειοψηφίες» και ζήτησε καταδίκη από όλα τα κόμματα
Άδωνις Γεωργιάδης 6
Κυριάκος Μητσοτάκη σε Ναρέντρα Μόντι: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη
Οι δύο πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών και συμφώνησαν να αξιοποιηθεί το «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση, με αναφορές και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας
Μητσοτάκης και Μόντι
Newsit logo
Newsit logo