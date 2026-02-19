Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok μετά μουσικής Bad Bunny: Η συνάντηση με τον Γιοβάνοβιτς

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει την απάντηση σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok από την εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, όπου έδωσε το «παρών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με πρόσωπα-σύμβολα του ελληνικού ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Ηλίας Πουρσανίδης και ο Βασίλης Τοροσίδης, ενώ εμφανίζεται και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο ξεχωρίζει η ανάλαφρη διάθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συνοδεύει την ανάρτηση με τη λεζάντα «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή», ενώ ως μουσική υπόκρουση έχει διαλέξει ένα τραγούδι του Bad Bunny.

Στο τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά –με χιούμορ– ότι είναι «καλύτερος στο μπάσκετ» και το βίντεο κλείνει με στιγμιότυπο στο οποίο επιχειρεί και βάζει καλάθι.