Βιβλίο Τσίπρα: Ανακοίνωση – κόλαφος των συγγενών των θυμάτων στο Μάτι – «Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα»

«Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης»
Συνέντευξη τύπου του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, στην Ανατολική Αττική, Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

 Με μια σκληρή ανακοίνωση ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική την παραμονή της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» απαντά σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός σε αυτό.

«Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής ,” αναφέρει σε ανακοίνωση του με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο σύλλογος των συγγενών όσων χάθηκαν στο Μάτι και όσων υποφέρουν ακόμα από τα εγκαύματα που υπέστησαν.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 δεν ήταν “φυσικό φαινόμενο”. Ήταν ένα κρατικό έγκλημα που στοίχισε 120 ζωές και έκαψε ακόμη 57. Μια από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας που γράφτηκε, κατά πρώτο με την απραξία των φορέων και επιτελικών και κατά δεύτερον, με την ανικανότητα ουσιαστικής απονομής δικαίου και τις προφανείς σχέσεις της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας, διαχρονικά. Η αντιμετώπιση των νεκρών, των εγκαυματιών, των συγγενών αναδεικνύει μερική αναγνώριση της κατάστασης, σε μια επίπονη και ποινικά διαδικασία που ακόμη δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Η αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως».

Και συνεχίζουν: «Γνωρίζουμε όλοι πια ποιοί αποφάσισαν, ποιοί καθυστέρησαν, ποιοί απέκρυψαν, ποιοί άφησαν τους πολίτες ανυποψίαστους. Το αποδεικνύουν οι δικογραφίες, οι μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα. Και ακόμη, επτάμισι χρόνια μετά, αντί για σεβασμό και αυτογνωσία, βλέπουμε να γίνεται από κάποιους συνειδητή προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Να παρουσιαστούν ευθύνες ως “μοίρα”, λάθη ως “ανεξέλεγκτες συνθήκες” και υπεύθυνοι ως “άμοιροι παρατηρητές”. Προκαλεί οργή κάθε απόπειρα διαστρέβλωσης των γεγονότων μέσα από επιλεκτικές αφηγήσεις και αναφορές, τεχνητές συγκινήσεις και βολικές “λησμονιές”. Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό “δράμα”. Δεν είναι σεβασμός να αποσιωπάς πρόσωπα, ευθύνες και γεγονότα που έχουν αποδειχθεί και δικαστικά. Η αποσπασματική μεταφορά και περιγραφή, εν είδει “περι-αστικού” μυθοπλαστικού πονήματος, αλλοιώνει την πραγματικότητα και αποτελεί συνέχιση του εγκλήματος».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Εμείς, οι συγγενείς των θανότων θυμάτων και οι εγκαυματίες θύματα, δεν επιτρέπουμε και δεν δεχόμαστε σιωπηρά την απαξίωση της κοινής λογικής. Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης. Κανένα συγχωροχάρτι σε όποιον καταπατά την αλήθεια! Ως εδώ”.

Υπενθυμίζεται ότι στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το Μάτι καταλαμβάνει ένα από τα μικρότερα κεφάλαια της «Ιθάκης». Και ναι μεν μιλάει για την πιο σκοτεινή και οδυνηρή και τραυματική διαδικασία της πρωθυπουργικής του διαδρομής αλλά για ακόμα μια φορά δεν αποδέχεται ότι γνώριζαν για τους νεκρούς πολύ πριν ανακοινωθούν. 

