Βιβλίο Τσίπρα: «Δεν θεωρώ ότι με αδικεί» λέει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Δεν θεωρεί πως τον αδικεί ο Αλέξης Τσίπρας με όσα γράφει για τον ίδιο στο βιβλίο του «Ιθάκη» δηλώνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων σε κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος εκτίμησε ακόμη ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αναβιώνει το αντιΣΥΡΙΖΑ ρεύμα, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη πως στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός αποτύπωσε την πραγματική ιστορία για όσα συνέβησαν την περίοδο 2015 – 2019, παρότι ο ίδιος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο για να έχει πλήρη εικόνα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025), ο κ. Τσακαλώτος είπε, μεταξύ άλλων, πως «ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή 2019 – 2023 ήταν η καταστροφολογία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Novartis, είπε πως: «ο τρόπος που σηκώσαμε το θέμα της Novartis δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Είμαι σε θέση να ξέρω -δεν ανακατεύτηκα εγώ άμεσα- ότι υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι που λέγανε ή έχουν διαγραφεί, τα αδικήματα ή είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αποδείξεις(…)».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε, επίσης, πως «έπρεπε να πάρουμε το δρόμο της πολιτικής ευθύνης».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις σε πέντε χρόνια και άρα ξέρεις τι θα κάνεις σε τέσσερα, σε τρία και από πού θα αρχίσεις βέβαια».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις συνεργασίες λέγοντας: «Εγώ θεωρώ ότι είμαι υπέρ των συνεργασιών πάνω σε ένα πρόγραμμα, αλλά να βάλουμε όμως στα σοβαρά ζητήματα γι’ αυτό που σας έλεγα για την πενταετία. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ως οικονομολόγος και πολιτικός ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε 5%, να φθάσουμε στο 5% αμυντικές δαπάνες και να έχουμε κοινωνικό κράτος».

«Οραματίζομαι τον σοσιαλισμό που θα έχει δημοκρατία, θα έχει διαβούλευση, θα έχει συμμετοχή. Μπορεί το κόμμα μου να πείσει ότι δεν είναι δημοκρατικό, αλλά θα φέρει σε πέρας ένα όραμα που είναι δημοκρατικό, συλλογικό, αλληλέγγυο; Δεν είναι δυνατόν», πρόσθεσε, για να καταλήξει:

«Θα ήθελα να υπάρχει δημοκρατία, διαβούλευση και συμμετοχή των ανθρώπων που διαμορφώνουν πολιτική».