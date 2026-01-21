Βουλή: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης για τα αγροτικά – Πυρά αντιπολίτευσης κατά Κακλαμάνη

Ένταση που οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα… οδήγησαν οι αντιδράσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης η πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη να κλείσει στις 11 το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) ο κατάλογος των ομιλητών και η συζήτηση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα και να ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη προς διευκόλυνση του Σώματος, έγινε γνωστή από τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο που την έθεσε στην κρίση των βουλευτών.

Ο εισηγητής της ΝΔ συμφώνησε και ψήφισε την πρόταση να περικοπεί ο κατάλογος των ομιλητών στις 11 το βράδυ, ενώ έντονα αντέδρασαν οι εισηγητές των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση, λέγοντας πως δεν μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να περικόπτει τους βουλευτές που εγγράφησαν και θέλουν να μιλήσουν.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, Βασίλης Βιλιάρδος ανέφερε ότι μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών η πρόταση του κ. Κακλαμάνη εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα λέγοντας πως θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία, όχι με δήλωση των εισηγητών αλλά δια εγέρσεως. Οι τόνοι της διαμαρτυρίας, όμως, αντί να πέφτουν οξυνόντουσαν με αποτέλεσμα ο κ. Βιλιάρδος να διακόψει τη συνεδρίαση.

Μετά από λίγα λεπτά στην έδρα ανέβηκε ο εκ των αντιπροέδρων της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που είπε ότι μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής και ο κ. Κακλαμάνης τού είπε πως η πρόταση που έκανε ήταν για την διευκόλυνση του Σώματος και σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να περικόψει τον λόγο σε οποιοδήποτε βουλευτή.

«Επειδή η συνεδρίαση από τον ΚτΒ προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση, θα πάμε όσο αργά και στις 3 τα ξημερώματα προκειμένου να μιλήσει όποιος από τους 64 βουλευτές έχει εγγραφεί», τόνισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.