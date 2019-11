Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη – Τσίπρα για την διαφθορά

Ο Αλέξης Τσίπρας αναπτύσσοντας την ερώτησή του στον πρωθυπουργό επιτέθηκε με το «καλημέρα σας» χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις και αποκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ψεύτη και δειλό. Ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας του είπε «Εγώ δεν θα σε ακολουθήσω έχω μια χώρα να κυβερνήσω και έναν λαό να ενημερώσω». Οι τόνοι ανέβηκαν περισσότερο στην συνέχεια με τον Αλέξη Τσίπρα να επιμένει στην σκληρή κριτική του στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό κατηγορώντας τον ότι θέλει να ξεπλύνει σκάνδαλα και να επικαλείται τους Financial Times για το θέμα με την αλλαγή στους Ποινικούς Κώδικες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι απαντώντας ότι το δημοσίευμα έχει διαψευστεί και απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα είπε: «Από την Deutsche Welle της Κατοχής, στους Financial Times, χαμένος στην μετάφραση».

Πρωτολογία Τσίπρα: Όχι μόνο είσαι ψεύτης αλλά και δειλός

Σκληρές εκφράσεις και προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό με το καλημέρα σας από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ανάπτυξη της ερώτησής του στην Ώρα του πρωθυπουργού. Είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Την τελευταία φορά που ήμασταν σε αυτήν την αίθουσα, στεκόσασταν με σταυρωμένα τα χέρια και με αποκαλούσατε ψεύτη. Με καλούσατε να καταθέσω στα πρακτικά τις δηλώσεις του εκπροσώπου σας για το προσφυγικό, ότι με περισσότερες περιπολίες του Λιμενικού θα έχουμε περισσότερα δυστυχήματα στη θάλασσα. Δηλώσεις τις οποίες μας λέγατε ότι ποτέ δεν έκανε. Και στα πρακτικά τις καταθέσαμε, και τα σχετικά βίντεο είδε το πανελλήνιο. Kαι τελικά αποδείχθηκε ότι ο ψεύτης δεν ήμουν εγώ. Ξέρετε κ. Μητσοτάκη, ο ηγέτης χαρακτηρίζεται από το πολιτικό θάρρος να αναγνωρίζει τα λάθη του. Εσείς δεν είχατε το θάρρος όμως, ούτε μία συγγνώμη να ζητήσετε, ούτε φυσικά να αποπέμψετε τον υπουργό σας. Όχι μόνο ψεύτης λοιπόν, αλλά και δειλός ταυτόχρονα. Εκτός και αν σήμερα επανορθώσετε. Έχετε μια ακόμη ευκαιρία».

Και συνέχισε: «Σας υπέβαλα την επίκαιρη ερώτηση για εύνοια στους εγκληματίες του λευκού κολάρου στις 12/11, πριν ψηφίσετε τους Ποινικούς Κώδικες, ώστε να σας δώσω την ευκαιρία να το πάρετε πίσω. Ούτε που απαντήσατε και το ψηφίσατε. Αν δεν είχε αναδείξει το θέμα το δημοσίευμα των Financial Times είμαι σίγουρος ότι πάλι δεν θα ερχόσασταν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΝΔ είναι ότι 4 μήνες μετά τις εκλογές σπεύδετε να κερδίσετε το χαμένο έδαφος και να προστατεύσετε όσους δεν είχαν την προστασία σας όσο δεν ήσασταν στα κυβερνητικά έδρανα.Οφείλετε εξηγήσεις στον ελληνικό λαό γιατί η κυβέρνησή σας νομοθετεί με τρόπο που αποδυναμώνει τον αγώνα κατά των εγκληματιών και καθιστά τη χώρα διεθνή περίγελο. Σηκώσατε μεγάλο κουρνιαχτό για την μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ για τους Ποινικούς Κώδικες. Για πρώτη φορά μια μεταρρύθμιση έγινε όπως έπρεπε, με διαβούλευση κλπ, και παρήχθη αποτέλεσμα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μάλιστα μίλησε για «μπαχαλάκηδες με τα κουστούμια και τις γραβάτες που κλέβουν το δημόσιο και περνάνε ζωή χαρισάμενη εις υγείαν των κορόιδων».

Κατηγόρησε επίσης τον πρωθυπουργό ότι σκοπός του ήταν να ξεπαγώσει τους λογαριασμούς οικονομικών εγκληματιών και να κάνει δώρο την ποινική ασυλία στους τραπεζίτες. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο άρθρο 86 λέγοντας: «Αρνείστε να ψηφίσετε την ερμηνευτική δήλωση που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 86 του Συντάγματος, σε αυτό το έκτρωμα που έχει ξεπλύνει τόσα και τόσα πολιτικοοικονομικά σκάνδαλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ορθότερη και επικρατούσα επιστημονικά άποψη είναι αυτή που υποστηρίζουμε εμείς: ότι δηλαδή η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά, ώστε στην έννοια «κατά την άσκηση των καθηκόντων» να μην περιλαμβάνονται εγκλήματα όπως η δωροληψία. Ένας υπουργός δεν έχει στα καθήκοντά του να δωροδοκείται κ. Μητσοτάκη. Αν το κάνει, το κάνει επ’ ευκαιρία των καθηκόντων του. Λέμε λοιπόν το αυτονόητο: Η δωροδοκία του υπουργού να μην εμπίπτει στη σύντομη αποσβεστική προθεσμία άρα να μην μπορεί να παραγραφεί αν περάσουν δύο κοινοβουλευτικοί σύνοδοι. Και να εκδικάζεται από την τακτική Δικαιοσύνη. Στην πρώτη αναθεωρητική Βουλή, φροντίσατε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει τις 180 ψήφους, υπό το φόβο ότι εάν δεν κερδίζατε τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε με 151 βουλευτές να αλλάξει το άρθρο του Συντάγματος. Και σήμερα έρχεστε και χωρίς ντροπή, αρνείστε να ψηφίσετε την ερμηνευτική δήλωση, την αυστηρότερη ερμηνευτική εκδοχή για την τέλεση εγκλημάτων κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων. Γιατί αρνείστε; θέλετε να αντιμετωπίζεται με επιείκεια ένας υπουργός που δωροδοκήθηκε; Για ποιο λόγο; Τι σκελετούς έχετε στις ντουλάπες σας και φοβάστε; Μήπως αυτό που σας καίει είναι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στελεχών σας; Μήπως θέλετε να εξασφαλίσετε από τώρα ότι θα παραγραφεί τυχόν υπόθεση δωροδοκίας υπουργού σας για το σκάνδαλο Novartis;»

Πρωτολογία Μητσοτάκη: «Εγώ δεν θα σε ακολουθήσω έχω μια χώρα να κυβερνήσω και έναν λαό να ενημερώσω»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνοντας τον λόγο και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ξεκινήσατε με ύβρεις και χαρακτηρισμούς και είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλετε να συζητήσετε νηφάλια. Θέλετε για άλλη μια φορά να πέσουμε σε μια παγίδα έντασης και χαρακτηρισμών. Εγώ δεν θα σε ακολουθήσω έχω μια χώρα να κυβερνήσω και έναν λαό να ενημερώσω».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα θεσμικά αδιάβαστο όσον αφορά στο περιεχόμενο της ερώτησής του. Μάλιστα σχολιάζοντας το ποσοστό των ερωτήσεων που είχε απαντήσει ως πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας είπε ότι ήταν 3,5% και μάλιστα σχολίασε: «Κάτι σας θυμίζει αυτό το ποσοστό και μάλλον σας καταδιώκει…».

Απαντώντας στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για επιεική στάση απέναντι στη διαφθορά είπε: «Η Ελλάδα το 2012 βρισκόταν στην κατάταξη της διεθνούς διαφάνειας στην 94η θέση, το 2015 βρισκόταν στην 58η θέση και ξανακύλησε το 2018 στην 67η θέση. Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με στοιχεία. Είναι προκλητικό να αναμασάτε αυτή την καραμέλα περί “λευκών κολάρων”, μας τους είπατε και μπαχαλάκηδες των λευκών κολάρων. Εμείς δεν θέλουμε ούτε μπαχαλάκηδες λευκών κολάρων, ούτε μπαχαλάκηδες στα πανεπιστήμια. Ο νόμος σε αυτή τη χώρα θα εφαρμόζεται για όλους, είτε είναι δυνατοί είτε είναι αδύναμοι».

«Στην τέταρτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, και ο ευρωπαϊκός οργανισμός κατά της διαφθοράς και η Greco σας εγκαλούν και σας εγκαλούσαν ότι μετατρέψατε τη δωροδοκία σε απλό πλημμέλημα από βαρύ κακούργημα. Δεν τα γνωρίζατε αυτά; Μήπως έγιναν ερήμην σας; Αυτά διορθώνουμε με τους ποινικούς κώδικες. Τα διορθώνουμε κατόπιν εισήγησης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Προσέχετε τα λόγια σας όταν μιλάτε για “λευκά κολάρα”, μπορεί ενίοτε να είναι λερωμένα και να μην φορούν γραβάτα».

Και συνέχισε: Ας κρατήσουμε κ. Τσίπρα ως μια κατάκτηση του πολιτικού συστήματος την αλλαγή του άρθρου 86, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, και να προχωρήσουμε κοιτάζοντας το μέλλον. Οι τράπεζες δρουν στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. Κάθε παράβαση ζημιώνει πρωτίστως τις ίδιες. Η διάταξη να παρεμβαίνει εισαγγελέας, λειτούργησε σε βάρος των πολιτών, οδήγησε σε ακινησία. Τώρα μπορούν να το κάνουν οι διοικήσεις. Πάρα πολλά τραπεζικά στελέχη σύρθηκαν στα δικαστήρια και ταλαιπωρήθηκαν για πολλά χρόνια για αποφάσεις που πήραν. Σχεδόν όλα αθωώθηκαν. Ποιο τραπεζικό στέλεχος θα υπογράψει μια γενναία αναδιάρθρωση επιχείρησης αν φοβάται;»

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα των Financial Times που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση διέψευσε τα όσα ανέφερε για τους ποινικούς κώδικες και είπε επίσης ότι μάλλον τους διάβασε ανάποδα και είναι χαμένος στην μετάφραση. Είπε χαρακτηριστικά: «Από την Deutsche Welle της Κατοχής, στους Financial Times, χαμένος στην μετάφραση».

Στην δευτερολογία του ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι είναι πρόοδος το ότι από ψεύτη σήμερα ο πρωθυπουργός τον αποκάλεσε αδιάβαστο. Και σχολιάζοντας τις φωνές από τα έδρανα είπε: «Τι έχετε πάθει σήμερα; Είστε λίγο ανήσυχοι» για να παρέμβει ο Πρόεδρος της Βουλής ο οποίος του είπε: «Εκατέρωθεν είναι αδιάβαστοι. Η κα Βαγενά θα ξεκουραστεί τώρα». Ο κ. Τσίπρας είπε ακόμα ότι ακόμα κι αν έκαναν λάθος οι Financial Times γιατί δεν επανόρθωσαν; Και απαντώντας σε σχόλια βουλευτών της ΝΔ ότι οι Financial Times στήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση είπε σκωπτικά: «Ναι, στον ΣΥΡΙΖΑ όλοι έχουμε στην τσέπη τους Financial Times. Και ρωτάμε ο ένας τον άλλο: “σύντροφε μήπως έχεις τους Financial Times;”»

«Μας κατηγορήσατε», είπε ακόμα ο κ. Τσίπρας, «ότι με τη μεταρρύθμιση για του Ποινικές Κώδικες κάναμε πλημμέλημα τη δωροδοκία. Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς σκελετούς στην ντουλάπα του έφερε εις πέρας αυτή την κορυφαία μεταρρύθμιση. Βουλευτές σας σήμερα, την υπερψήφισαν». Καταλήγοντας ο κ. Τσίπρας είπε: «Οι επενδυτές δεν θα έρθουν, θέλουν καθαρούς κανόνες, όχι να γίνονται οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι».

Παίρνοντας τον λόγο για την δευτερολογία του ο πρωθυπουργός είπε: «Η μεταβατική διάταξη είναι ξεκάθαρη: Το δικαστικό συμβούλιο κρίνει την ουσία της υπόθεσης. Με ρωτήσατε ποιους αφορά. Δεν ξέρω. Ξέρετε εσείς; Γιατί δεν τους ονοματίζετε να δούμε μήπως είχαν και προνομιακές σχέσεις μαζί σας;» Και πρόσθεσε: «Αν εσείς θέλετε να μετατρέψετε την χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για το χθες εγώ θα την μετατρέψω σε ένα απέραντο εργοτάξιο για το αύριο. Δεν μπορώ να σας υποδείξω πως θα κάνετε αντιπολίτευση αλλά αν εσείς επιλέξετε να ξαναθέλετε να ακολουθήσετε μια ακραία ρητορική αυτό είναι δικό σας δικαίωμα. Εμάς μας βολεύει να γυρίζετε στην κοιτίδα του 3%».

«Στην πρώτη σας ερώτηση θα μπορούσατε να με ρωτήσετε για πολλά θέματα που απασχολούν τους πολίτες πολύ περισσότερο από αυτό που επιλέξατε. Πάντα επιμένατε στα σκάνδαλα. Αυτό που έμεινε στην κοινή γνώμη από όλες αυτές τις συζητήσεις τα τελευταία χρόνια δημιουργήσατε μια αποστροφή των πολιτών για το πολιτικό σύστημα. Αν επιμένετε σε αυτή την ακραία διχαστική ρητορική, είναι ότι θα βρεθείτε σε ευθεία σύγκρουση με μια κοινωνία που θέλει να πάει μπροστά».

Δείτε όλη την αναμέτρηση Μητσοτάκη – Τσίπρα